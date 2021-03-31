Rahman Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Rahman suresi adını ilk ayette geçen er-Rahman sıfatından almaktadır. Konusu ise Allah'ın bir olmasını ve gücünü gösteren deliller ve kıyamet günü hakkında bilgileri içermektedir.

Rahman Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Rahman suresi manası ve faziletleri sebebiyle sık sık okunmak istenen sureler arasında yer alır. Gece veya gündüz sureyi tekrar tekrar okumak isteyenlerin merak ettiği konu abdestsiz okunabilir mi konusudur. Rahman suresi eğer önceden ezberlenmiş ise abdestsiz halde de okunabilir. Fakat Kuran'ı kerime eline alıp okunması için abdest gereklidir. Kutsal kitabımızı eline almadan, yüzüne bakmadan ezber halinden okunması mümkündür.

Rahman Suresi Adetliyken Okunur mu?

Sureyi düzenli olarak okumayı gelenek haline getirmiş kimselerin merak ettiği bir diğer soru ise adet halinde okunmasıdır. Rahman suresi adet durumunda ezberden okunması ve dua ya da zikir niyetiyle olarak mümkündür. Fakat sure adetliyken Kuran'ı kerimden bir sure niyetiyle, Kuran'ı kerime bakarak, dokunarak okunamaz Ezber halinden zikir ve dua niteliğinde okunmasında sakınca yoktur.

Rahman Suresinin Faziletleri

Sure 55 ayetten oluşmakta olup birçok fazileti bulunmaktadır. Sureyi okumaya devam eden kimseler fakirken zengin olur. Mal mülk edinmesi kolaylaşır. Kendisine hayır ve bereket kapıları açılır. Manevi yönden ferahlama ve huzura kavuşur. Dünya ve ahirette Allah'ın sevdiği kimselerden olur.

Rahman Suresinin Sırları

Manası derin anlam taşıyan sırlı surelerdendir. Sureyi okumayı adet haline getiren kimseler bu sırra vakıf olurlar ve sureyi okumayı bırakmazlar. Rivayete göre sureyi okumaya devam eden kimseler hastalığı şifa bulur, borçlarından kolayca kurtulur. Fakirlik biter kendisine zenginliğin kapıları aralanır. Günahları affedilir. Dünyada huzura kavuşur. Kötülüklerden, malının güvenliğinden emin bir ömür yaşar.

Kaynak: Diyanet