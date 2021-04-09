Maun Suresi Ne Zaman Ve Nerede İndirilmiştir? Maun Suresi Kaçıncı Sayfada Ve Kaç Ayetten Oluşur?

Maun Suresi son ayetindeki "maun" kelimesinden adını almıştır. Kelimenin anlamı, "yardım etmek, iyilik etmek" olarak açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Nazil sırasına göre 17. suredir.

Maun Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Maun Suresi, hicretten önce Mekke Döneminde indirilen ayetlerdendir. Kuran'ı Kerim'deki surelerin içinde indiriliş sıralamasına göre 17. sıradadır.

Maun Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşur?

Maun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. 30. yani son cüzde yer alır. Kısa surelerin bulunduğu son sayfalardan 602. sayfadadır. 7 ayetten oluşan surede hesap ve ceza gününü yalanlayan ve amellerini gösteriş için yapan kişilerden bahsedilir. Yetimlere kötü davranan, hakkını vermeyen, yoksulları doyurmayan bu kişilerin başkalarının iyilik yapmasına da engel olduğundan bahsedilir.

Surede bahsedilen iki grup insandan bir kısmı ahiret gününe inanmayan kişilerdir. Dünya hayatları da bu özelliklerine göre şekillenen kişilere işaret edilir. İkinci gruptaki insanlar ise ahiret gününü yalanlamayan ama ibadetleri samimi olmayan kişilerdir. Namazını kılmayan, ibadetlerini aksatan, ibadet ettiği zamanlarda da insanlara gösteriş olması için eda eden kişilerden söz edilir. Bu kişilerin Yardıma muhtaç kişilere yapılacak yardımlara da engel olduğuna işaret edilir.

Kaynak: Diyanet