Maun Suresi Faziletleri Nelerdir? Maun Suresi Okumanın Faydaları Ve Sırları

Maun Suresi pek faziletli pek hikmetli bir suredir. Kısa Surelerden olduğu için kolayca akılda kalır ve sıklıkla okunur. Maun Suresini okumaya devam etmekte mutlak yararlar vardır.

Maun Suresi Faziletleri Nelerdir?

Esasında Maun Suresi Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. Yetimlerin haklarını vermeyen Ebu Cehil uyarılmıştır. Maun suresinde kafir ve münafık vasıflı riyakar olan zayıf imanlı kimselerin kötü vasıfları anlatılır. Maun Suresini okunacak ve devam edecek dualar arasına almak çok faziletlidir.

Maun Suresi Okumanın Faydaları ve Sırları Nelerdir?

Büyüklerin ve alimlerin okunmasını tavsiye ettikleri ve devamında yarar gördükleri bir Suredir Maun Suresi. Allah'u Teala kullarını affetmek için değişik bahaneler yaratmaktadır. Kula düşen her bir suredeki incelikleri görüp bunlara devam etmektir. Maun Suresinin de faydaları ve sırları pek çoktur:

- Maun Suresini okuyan kimsenin sözü geçer, sevilen kimse olur ve çevresinde etkinliği artar.

- Maun Suresini sıkıntılı dönemlerinde okuyan kimse sıkıntılarından kurtulur.

- Maun Suresinin, çocuğun üzerine okunması, Allah'ın izniyle onu her türlü afet ve tehlikelerden korur.

- Maun Suresini evinde işyerinde okuyan kimsenin evi ve işyeri Allah'ın izniyle kaza ve beladan korunur.

- Maun Suresini düzenli okuyan kimsenin dini vecibelerini yerine getirmesinde kolaylık hasıl olur.-

- Maun Suresini okumaya devam eden insanın vicdan ve merhamet duyguları artar. Allah'u Teala'nın izniyle namaza devam etmesi kendisine kolay gelir.

- Maun Suresine devam eden kişinin saygınlığı ve itibarı artar.

Kaynak: Diyanet