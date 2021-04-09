Maun Suresi Anlamı Nedir? Maun Suresi Konusu Ve Hikayesi Hakkında Bilgi

Sureye adını veren Maun kelimesi Arapça ''Avn'' kelimesinden türetilmiştir. Maun, yardım ve iyilik anlamına gelir. Avni ise, iyilikte bulunan ve yardım eden demektir.

Maun Suresi Anlamı Nedir?

1- Dini inkar edeni / ayetlerimizi yalanlayanları gördün mü?

2- Odur yetimi hor gören.

3- İhtiyaç sahiplerini ve yoksulları doyurmaya özendirmez O.

4- O salat edelere, namaz kılanlara lanet olsun ki,

5- Kıldığı namazlar da kendileri gibi gaflet içindedir.

6- Onlar iki yüzlüdür / sadece gösteriş yaparlar.

7- Ve en ufak bir yardımın bile yerine ulaşmasına mani olurlar.

Maun Suresi Konusu ve Hikayesi Hakkında Bilgi

Maun Suresinin konu ve hikayesini doğru anlayabilmek için peygamber efendimizin yaşadığı dönemi iyi bilmek gerekir. O dönemde İslam'a karşı olan sadece kafirler değildi. Bir de Müslümanmış gibi görünüp içten içe İslam düşmanı olan münafıklar var idi.

Münafıklar, Müslümanların arasına karışır, onlarla birlikte namaz kılar ve dua ederdi. Ama esasında kafirlerle ortaklık içerisindeydiler. İslam'ın yayılmasını önlemek için onlarla birlikte hareket ediyorlardı.

Maun Suresi böyle bir ortamda Müslümanları, münafıklara karşı ikaz etmek için nazil oldu. Birçok hadiste de münafıkların en az kafirler kadar tehlikeli olduğu belirtilir. Çünkü onlar İslam'a ve peygambere iman etmiş gibi görünür. Ama içten içe tüm Müslümanların düşmanıdırlar.

İhlas sahibi müminler hem imanlarında hem de ibadetlerinde samimidirler. Münafıklar ise iman etmezler ve sadece çıkarları için, ibadet ediyormuş gibi görünürler. Bununla birlikte en ufak bir yardımın bile yerine ulaşması için var güçleriyle çalışırlar.

Kaynak: Diyanet