Kevser Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Kevser Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Kevser cennette akan bir ırmağın adıdır. Bu nehirden akan suyun sütten beyaz, baldan daha lezzetli olduğu rivayet edilir. Bu ırmağın suyundan için kimsenin bir daha susamayacağına inanılır.

Kevser Suresi Ne Zaman ver Nerede İndirilmiştir?

Kevser suresinin hem Mekke de hem de Medine döneminde nazil olduğu dair farklı şekilde rivayet olunur. Adiyat suresi ile Tekasur suresinde indirildiği bilinmektedir. Surenin iniş sırasının ise 15 olduğu bilinmektedir.

Kevser Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşur?

Kutsal kitabımızda yer alan 108. suredir. Sayfa sayısı olarak 602 inci sayfada yer alır. Cüz olarak aranılırsa Kevser suresini 30 uncu cüzde bulunmaktadır. Bilinen en kısa sure olan Kevser suresi toplada 3 ayeti kerimeden meydana gelmektedir.

Kevser Suresinin İniş Sebebi Nedir?

Kevser suresi Peygamber efendimizin oğlu olan Hz. Kasım'ın vefatı üzerine Peygamber efendimizin neslinin kesildiği, anılmaktan mahrum kaldığı söylentileri müşrikler tarafından yayılmak istenmiştir. Bu sayede insanları peygamber efendimizden uzak tutmayı amaçlıyorlardır. Bu olaylardan sonra kafirlerin bu düşüncelerinin boş olduğunu, sözlerin ret edildiğini ve kafirlerin kahrolacağını anlatan Kevser suresi indirilmiştir.

Kevser Suresinin Sırları Nelerdir?

Kısa bir sure olmasına rağmen sırları, faziletleri fazladır. Kevser suresini Allah'ın sevgisini kazanmak, günahlarını affettirmek isteyenlerin sıkça okuması tavsiye edilir. Ayrıca düşmanların şerrinden korunmak, kötülüklerin kendisinden uzak kalmasını isteyenlerin Kevser suresini okuması faydalıdır. Kevser suresini okumaya devam edenin rızkı artar, evi ve ömrü bereketli hale gelir.

Kaynak: Diyanet