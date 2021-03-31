Kevser Suresi Faziletleri nelerdir? Kevser Suresi okumanın faydaları ve sırları

Kevser Suresi, Kur'an'ın 108. suresidir. 3 ayetten oluşan Kevser Suresi, iniş sıralamasında on beşinci, Mushaf sıralamasında yüz sekizinci sırada yer alır. Mekke'de inmiştir ancak Medine'de indiğinde dair rivayetler bulunur.

Kevser Suresi Faziletleri

Kevser Suresinin alimlere göre çok sayıda sırrı bulunur. Hazreti Muhammet'in de Kevser Suresi okunmasında önemli hayırlar olduğunu söylediği belirtilir. Okuyan kişinin cennet nehirlerinden su içeceği peygamberimiz tarafından belirtilmiştir.

Kevser Suresinin okunması, hısımlardan gelecek zararı engeller.

Yatmadan önce üç defa okunursa, güzel rüyaların görülebileceği uykuya hasıl olunabilir.

Cuma gecesi uyku öncesinde 1000 sefer okunursa, okuyan kişi rüyasında Hazreti Muhammet'i görür.

Evden çıkmadan önce okunur veya kişi üzerinde Kevser Suresi taşırsa, her türlü sıkıntıdan ve kötülükten korunur.

Okuyan kişinin kalbini yumuşatır. Merhametini artırır ve diğer insanlara yardımcı olmasına yol gösterici olur.

Kevser Suresi her gün en az üç sefer okunursa, okuyan kişi çok büyük sevaplar kazanır.

Kevser Suresi Okumanın Faydaları

İslam alimleri; 'Her kim Kevser Suresini günde, 3 günde ve haftada okursa o kişinin dilekleri kabul olur' demişlerdir. Alimler, surenin insan için çok fazla faydası olduğuna, kişinin mutlaka okuması gerektiğini belirtirler. Alimlere göre Kevser Suresi okuyan kişide pek çok fayda zuhur eder.

Sabah namazına uyanamayan kişiler, akşam uyumadan önce 3 sefer Kevser Suresi okursa, o kişi sabah namazına rahatça kalkabilir.

Okuyan kişinin dilekleri yerine gelir. Kişi yaptığı iş öncesinde Kevser Suresi okur ve gereği gibi çalışırsa, o işte muvaffak olur.

Hayırlı kısmet arayan kişilerin okuması halinde, Allah ona istediği hayırlı kısmetleri gönderir.

Okuyan kişinin malına bereket gelir. Ev halkıyla, komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla çok daha iyi anlaşır. Onlarla ilişkileri güzel noktalara ulaşır.

Kevser Suresi Okumanın Sırları

Kevser Suresi, alimlere göre müminlerin kapısıdır. Kim bu sureyi okuyup bir işe başlarsa, istediği gibi güzel şeyler meydana gelir denilmiştir. Surenin çok fazla sırrı ihtiva ettiği, alimlerce belirtilmiştir.

Alimler, Kevser Suresinin yağmur yağarken 3 sefer okunmasın halinde, dileklerin kabul olacağını belirtirler. Kişinin toprağı varsa bereketlenir. Zengin olma isteği varsa, hayırlı mallara nail olur.

Kevser Suresinin en önemli sırlarından birisinin, okuyan kişinin imanını kuvvetlendirmesidir. Her gün okunursa, okuyanın imanını her türlü sıkıntıdan uzak tutar. İmanını pekiştirir, kuvvetli kılar denilmiştir.

Okuyan kişinin marifetlerinin artacağı, etrafınca sevip sayılan biri olacağı belirtilir.

Her gün Kevser Suresi okunması durumunda, o kişinin ölülerine dua olarak intikal eder.

Kevser Suresi Neden İndirildi?

Hazreti Muhammet'in evladı olan Hazreti Kasım vefat ettiğinde, etraftaki müşrikler onun neslinin bittiğini dillendirmişlerdir. Müşrikler, erkek evlat sahibi olamamanın kusur olduğunu belirterek, insanların Hazreti Muhammet'ten uzak durmasını amaçlıyorlardı. Müşriklerin bu amaçlarına karşın Kevser Suresi nazil olmuş, kısa olsa bile hakikatlere işaret etmiştir. Surede Hazreti Muhammet'in ilahi kudretle korunduğu ifade edilerek, ona tabi olanların kurtuluşa erecekleri belirtilmiştir.

Kevser Suresinin Türkçe Anlamı

Kevser Suresinin Türkçe anlamı Diyanet açıklamalarına göre şu şekilde belirtilir.

'Rahman ve Rahim Olan Allah'ın İsmiyle'

'Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Sen de Rabbin için namaz kılıp kurban kes! Soyu kesik olan doğrusu sana kin besleyendir!'

Surenin Türkçe anlamı ve okunuşu bu şekildedir. Bu haliyle okunmasının faziletleri büyük olarak yorumlanır.

Kaynak: Diyanet