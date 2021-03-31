Kevser Suresi anlamı nedir? Kevser Suresi konusu ve hakkında bilgi

İlk ayetinde Kevser adı geçtiği için bu adı alan Kevser suresi diğer ayetlerinde kurban kesmeden bahsedildiği için nahr suresi olarak da bilinmektedir. Kuranı Kerimin kısa surelerin den olan Kevser suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Kevser suresinde verilecek sınırsız nimetlere karşı namaz kılmaktan ve kurban kesmekten bahsedilmekte ve Hz peygamberin erkek çocuğunun vefatı ile konuşulan o dönemin zulümlerine karşı indirilmiş bir suredir.

Kevser Suresinin Anlamı Nedir?

Kuranı Kerim de Kevser kelimesi kelime anlamı olarak pek çok, hayırlı, iyilik gibi anlamlara gelmektedir. Kevser suresi Hz. peygambere vaat edilen cennette bulunan bir ırmak olduğu hadislerde aktarılmıştır. Kevser suresinin anlamı;

Bismillahirrahmanirrahim

Şüphesiz biz sana Kevser verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

Kevser Suresinin Konusu Nedir?

Mekke dönemin de Mekke de bulunan müşriklerin bazılarının Hz peygamberin erkek çocuğunun vefatı sonrasında düşmanlarının soyunun devam etmeyeceği hakkında konuşmaları üzerine Allahu Teala Kevser suresini bir teselli olarak indirmiştir. Kevser suresi cennette geçen bir ırmak olması ve özelliklerinin belirtilmesini yine Hz peygamberin hadislerinde belirttiği şekilde anlaşılmaktadır.

Kevser Suresi Hakkında Bilgiler

Kevser suresi Mekke döneminde nazil olan 3 ayetten oluşan bir suredir. Kevser suresinde erkek çocuğunu kaybettikten sonra üzülen Hz peygambere Kevser verilmesinin fazileti kendisine verilen nimetlerin bitmeyeceği bitmez tükenmez nimetler olduğu ve müşriklerin soyu kesik sözlerinin ancak onlar için söyleneceği ifade edilmektedir.

Kevser suresinde Allahu Teala bitmez tükenmez nimetlerle Hz peygamberi müjdelediği gibi namaz kılınmasını ve kurban kesilmesini emretmektedir.

Kevser suresinin en son ayetinde Mekke döneminde Arapların erkek çocuğu olmayan kimseler için soyu kesik anlamına gelen ebter kelimelerini kullanmaları sonrasında Hz peygamberin üzülmesi ve bunun sonucunda müşriklerin kınanması anlamında inen bir ayettir. Bu ayette ebter olarak söyleyen kimselerin kendilerinin soyunun kesileceği onların kıyamete kadar lanetle anılacağı Hz peygamberin isminin ise sonsuza kadar var olacağı gerçek ebter olanların onlar olduğu anlatılmaktadır.

Kevser Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Kevser suresi okumanın birçok fazileti olduğu gibi ezberlenmesi de oldukça kolay bir suredir. Faziletleri şöyledir;

Sabah istediği saatte uyanmak isteyen kişi uyumadan evvel 3 kere okuyup sonra uyursa istediği saatte uyanmaktadır.

Kevser suresi okumak düşmanlarının düşmanlıklarından vazgeçmelerini sağlamaktadır. Kevser suresi okumak isteklerin ve dileklerin kabulü için fazileti olmakta ve 100 kere okumak gerekmektedir.

Allahu Teala buyuruyor ki, izzetime yemin ederim ki, kim Kevser suresini inanarak ve sevabını umarak okursa onu affederim. Kevser suresinin hürmetine Allahu Teala tarafından bağışlanmak en büyük lütuflardan bir tanesidir. Bağışlanma sayesinde iç huzur temin edilerek hangi günah işlenmiş olursa olsun Allah tarafından affı söz edilmektedir. Allahu Teala günahları affedecek büyüklüktedir.

Kevser suresinin yağmurlu zamanlarda 100 kere okuyarak dua edilmesiyle istek ve hacetlerin gerçekleşeceği umulmaktadır.

Haksız yere mahkemeye düşen kişi bu sureyi 1000 kez okuyarak dua ederse mahkeme adaletle gerçekleşmektedir.

Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala cennet ırmaklarında suya kandıracaktır. İşi gücü bozulan ve yüksek mertebelere geçmek isteyen kişi niyet ederek 1000 kere okumalıdır.

Kevser suresini Cuma geceleri 1000 kere okuyan kişinin peygamber efendimizi rüyasında göreceği faziletleri olarak bildirilmektedir.

Kaynak: Diyanet