Kevser Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Kevser suresi ibadetlerde de sıkça yer bulan en kısa surelerdendir. Kuran'ı kerimde 108. olan sure ismini ilk kelimesi olan nehirden almıştır.

Kevser Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kevser suresi en kısa surelerden olup ibadetlerde de sıkça okunmaktadır. Faziletli surelerden olduğu bilinen Kevser sık okunması alim ve ulemalar tarafından tavsiye edilen sureler arasındandır. Bu nedenle sure ile ilgili olarak abdestsiz okunabilir mi konusu merak edilmektedir. Kevser suresini ezberlemiş kişilerin ezberden abdestsiz olarak okumasında bir sakınca yoktur. Fakat abdestsiz olarak Kuran'ı kerime bakarak, elinde tutarak okuyamaz. Bunun dışında gece gündüz abdestsiz olarak sure anlamında okuması mümkündür.

Kevser Suresi Adetliyken Okunur mu?

Surenin faziletlerinden ve sırlarından pay almak isteyenler sürekli okuma isteği içerisindedir. Kısa bir sure olması nedeniyle okunması kolay faziletleri ise çoktur. Bu durumda birçok kişi adetliyken sureyi okuyup okuyamayacağını merak etmektedir. Sure kişinin ezberlemiş olduğu sureler arasında ise bir dua niteliğinde okunmasında sakınca yoktur. Kişi ezberinden sureyi zikir etmek, Allah rızası kazanmak için adetliyken de okuyabilir. Fakat adetli halde iken Kuran'ı kerimi eline almak ve bakarak okumak mümkün değildir.

Kevser Suresinin Fayda ve Faziletleri

Kevser suresi sırları nedeniyle sıklıkla okunması hayırlı sureler arasındadır. Öncelikle günahların affı için mutlaka okunması tavsiye edilmektedir. Her gün okumayı adet edinen kimse düşmanların kin ve kötülüklerinden korunur. Her türlü kötülükten emin olur. Sabahları kalkmakta güçlük çekenler gece yatmadan önce üç kez okursa sabah niyet ettiği saatte kendiliğinden uyanır.

Kaynak: Diyanet