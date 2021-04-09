Kafirun Suresi Ne Zaman Ve Nerede İndirilmiştir? Kafirun Suresi Kaçıncı Sayfada Ve Kaç Ayetten Oluşur?

Kafir kelimesi küfr kökünden türetilmiştir. Küfür ise hakikatin üzerini örtmek, gerçeğin yayılmasını ve bilinmesini önlemek demektir. Dinimize göre kafirler, haktan değil batıl olandan yanadır. Bu nedenle sadece bu dünyanın var olduğunu zannedip ahiret gününü ve dini inkar ederler.

Kafirun Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Maun Suresinden sonra indirilen Kafirun Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. İlk ayette Kafirlere seslenilir. Müslümanların, kafirlerin kulluk ettiklerine ibadet etmedikleri bildirilir. Surenin 6. ve son ayetinde ise ''sizin dininiz size, benim dinim bana'' ifadesi yer alır.

Kafirler ahiret gününe iman etmedikleri için sadece bu dünya varmış gibi yaşarlar. Bu nedenle para ve mal mülk hırsı onları ele geçirmiştir. Müslümanlar ise ebedi olarak kalacakları ahiret yurdunun gerçek olduğuna inanırlar. Bu nedenle takva sahibi olanlar sadece Allah'a iman ve ibadet ederler.

Kafirun Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşur?

30.cüzde yer alan Kafirun Suresi, Kuranı Kerim'in 603. sayfasındadır. Mukaşkışe ismiyle de bilinen Sure, Maun Suresinden sonra nazil olmuştur. Maun Suresinde münafıklardan bahsedilirken, Kafirun Suresinde, Allah'ın nimetlerini, gönderdiği peygamberleri ve ahiret gününü inkar eden kafirlerden söz edilir.

Kaynak: Diyanet