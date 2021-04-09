Kafirun Suresi Faziletleri Nelerdir? Kafirun Suresi Okumanın Faydaları Ve Sırları

Kuranı kerimde yer alan kafirun suresi kafirler, inkar edenler anlamına gelen kafirun suresi olarak adlandırılmıştır. 6 ayetten oluşmaktadır. Kafirun suresinde iman etmekle inkar etmek arasındaki çizgiden bahsedilerek ikisinin ayrımı yapılmıştır.

Kafirun Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Kafirun suresini okumanın en önemli fazileti kişiyi şirkten korumasıdır. Kafirun suresini çok okuyan kişi şirk ve inkardan uzaklaşmaktadır.

Kafirun suresini anlamını bilerek ve inanarak okumak imanı arttırmaktadır. Kafirun suresini okumak rızkı ve bereketi arttırmaktadır. Sözüne güvenilmez insanların niyetini anlayabilmek için kafirun suresini bol bol okumak gerekmektedir.

Kafirun Suresini Okumanın Faydaları ve Sırları Nelerdir?

Kafirun suresini okumayı adet edinen kişi bela ve musibetlerden korunmaktadır.

Kafirun suresini her gün okuyarak uyuyan kimse ölüm anında şirkten korunmaktadır.

Çocukların rahat uyuması için onlara kafirun suresi okuyarak uyutulmalıdır. Kafirun suresini her gün okumayı kendine adet edinen kişinin manevi mertebesi artarak imanı kuvvetlenmektedir.

Kafirun suresinin okunmasındaki sırları arasında kişiyi iman noktasında görünür ve görünmez şirkten korumasıdır. Allahu Tealanın iman için en önemli kıldığı konu Tevhid inancı ve şirkten kaçmak olmaktadır. İmanı korumak ve şirkten uzak kalmak için kafirun suresini bol bol okumak gerekmektedir.

Kafirun suresi İhlas, Felak, nas sureleri ile beraber okunduğunda rızkı genişleten ve bolluk bereketlendiren bir sırra sahiptir. Kafirun suresi okumanın diğer bir faydası ise şüpheli işlerden ve şüpheli şeylerden insanı korumasıdır. Kafirun suresinin sırlarına ve faziletlerine ermek için düzgün bir telaffuzla okunması gerekmektedir.