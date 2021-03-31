Kafirun Suresi Faziletleri nelerdir? Kafirun Suresi okumanın faydaları ve sırları

Kafirun bilinen kısa surelerden olup faziletleri nedeniyle tekrar tekrar okunması, faydalanılması gereken surelerdendir. Kafirun suresi namazlarımızda da yer verdiğimiz zammı sureler arasında yer alan değerli bir suredir.

Kafirun Suresi Nerede ve Ne Zaman İnmiştir?

Kafirun suresinin Mekke döneminde Maun ve Fil surelerinin arasında indirildiği rivayet olunmaktadır. İniş sırası olarak 18. sure olduğu bilinmektedir. Kuran'ı Kerimdeki sıralaması ise 109 dur. Sayfa sırası 603 olan sureyi 30. cüzde bulabilirsiniz. Kısa sureler arasında yer almaktadır ve 6 ayeti kerimeden oluşmuştur.

Kafirun Suresinin İniş Nedeni Nedir?

Mekkeli kafirlerin Peygamberimize verdiği tepkiler ve baskılar işe yaramayınca kendilerince bir anlaşma yoluna gitmek istediler. Bir yıl boyunca biz senin ilahına tapınalım fakat karşılığında bir yıl boyunca da sen bizim ilahlarımıza tapın şeklinde karşılıklı bir anlaşma yapmak istediler. Bu olay nedeniyle Kafirun suresi nazil olmuştur. Kesin bir dille inkarcılarla peygamberin uzlaşmayacağı ve inkarın, şirkin inançtan uzak durması gerektiği anlatılmıştır. Sure Kafirun ayetiyle başlar ve adını da bu nedenle inkarcılar anlamına gelen Kafirun olarak almıştır.

Kafirun Suresi Faziletleri Nelerdir?

Kafirun suresi faziletleri ile bilinen surelerdendir. Namazlarda da yer verilen sure bu nedenle birçok kimsenin ezberinde yerleşmiştir. Adından ve konusundan anlaşılabileceği gibi kişinin şirke düşmesini engelleyen en etkili surelerdendir. Ayrıca surenin faziletlerinin ne kadar çok olduğunu Kafirun suresini okumanın Kuran-ı Kerimin dörtte birine eş tutulmasından anlaşılmaktadır. Rızkın açılması ve imamın kuvvetlenmesi surenin faziletleri arasındadır. Evlatlarının hayırlı olmasını dileyenlerde sık sık kafirun suresini okumaktadır. Kötülüklerden emin olmak, Allah'a sığınmak için de okunan surelerdendir. Maddi ve manevi yönden kuvvetlenmek için tekrar tekrar okunacak sırlara vakıf bir sure olarak bilinmektedir.

Kafirun Suresini Okumanın Faydaları

Kafirun suresini okumanın faydaları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Sık sık okunması özellikle manevi açıdan oldukça faydalıdır. Gece ve gündüz şirke düşmemek için Kafirun suresini okumak faydalıdır. Kafirun suresini okumaya devam eden kimseler şirke düşmekten korunurlar. Manevi açıdan oldukça değerli olan kafirun suresini özellikle gece okumaya devam edenlerin rızkı açılır, berekete kavuşur.

Rivayet olunan bir Hadis-i şerifte Kafirun suresini okumak Kuran-ı Kerimin dörtte birini okumaya denk görülmüştür. Yine bir rivayette ise peygamber efendimizin tavsiyesinin uyumak için yatacağınızda Kafirun suresini okumanın şirkten koruyacağına rivayet edilmektedir. Surenin maddi ve manevi oldukça değerli olduğu, sabah akşam okuyarak faziletlerinden faydalanılması gereken dualardan olduğu rivayet edilir.

Kafirun Suresinin Sırları

Kafirun suresi içinde sırların gizlendiği surelerdendir. Surenin sırlarına ererek faydalarına kavuşabilmek için sabırla okumaya devam etmek önemlidir. İbadetlerin dışında kalan zamanlarda da sık sık okunması tavsiye edilen surelerdendir. Kısa ve aynı zamanda namaz suresi olması nedeniyle birçok kimsenin ezberinde bulunan bir suredir. Bu sayede sık sık okumanın kolay olan surenin sırları ise oldukça fazladır.

Kafirun suresini okuyarak vefat eden kimse Müslümanlık üzerine ölür. Çocukların üzerine sık sık okunması hayırlı kimseler olması için faydalıdır. Her gün Kafürun suresini 200 kez okumayı adet edinen kimsenin rehberi Hızır (a.s.) olur. Rızkı açık bereketi bol olur. Kendisine hayır kapıları açılan kimselerden olurlar. Kafirun suresindeki sırları bilenler faziletlerine nail olanlar sureyi okumayı asla bırakmazlar.

Kaynak: Diyanet