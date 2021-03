Kafirun Suresi anlamı nedir? Kafirun Suresi konusu ve hakkında bilgi

Kafirun suresi, Kuran'da yer alan 114 bölümden birini oluşturmaktadır. Her sure gibi ayetlerden oluşmuştur.

Kafirun Suresi Anlamı Nedir?

Kafirun suresi Kuran'da yer alan, ayetlerin birleşmesi ile oluşmuş surelerden biridir. Kuran'da yer alan 114 bölümden biri olan Kafirun suresi, her sure gibi belirli bir anlama sahiptir. Bu anlam Kuran'ın Türkçe mealinde kendini göstermektedir. Kafirun suresinin anlamı şu şekildedir:

-Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: Ey kâfirler.

2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam.

3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.

4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.

6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Kafirun Suresinin Konusu Nedir?

Kâfirûn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi. Sure 6 ayetten oluşur. Mekke'de indiğine inanılır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kafirler anlamına gelen “Kâfirûn” kelimesinden alır. Sure kafir olan kişilerin durumundan bahseder. Kafirlerin yanlış yolda olduklarını söyler. Asıl Müslümanların onlar gibi olmadığını, inanışları arasında aralarında çok büyük farklar olduğunu anlatır. Aynı zamanda kafirlerin bu inanışta özgür olduklarını, istedikleri şeye inanabileceklerini söyler. Bunu bu surede sizin dininiz size, benim dinim bana ayeti ile belirtir. Çıkaracağımız asıl sonuç ise herkesin dini inanışta özgür olduğu, kimsenin kimseyi bu konuda zorlayamayacağıdır.

Kafirun Suresi Hakkında Bilgi

Kafirun suresi kafirlere hitaben indirilmiş sure olarak bilinir ve adını oradan almıştır. Kafirun kelimesi kelime olarak kafirler anlamında kullanılmaktadır. Mekke döneminde indirilen Kafirun suresi toplam olarak 6 ayetten oluşmaktadır. Maun suresinden sonra inmiştir. İlk ayeti kâfirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Aynı zamanda bu sure Hz. Muhammed'in namazda sıkça okuduğu sureler arasındadır. Bu sure herkesin dini inanç bakımından özgür olduğunu vurgulamaktadır. Kimsenin kimseyi dini konuda zorlayamayacağını anlatmaktadır.

Kafirun Suresinin Arapça Okunuşu

Her surenin olduğu gibi Kafirun suresinin de arapça okunuşu bulunmaktadır. Bu okunuş şu şekildedir: Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresinin Fazileti Nelerdir?

Kafirun suresi de her surede olduğu gibi çeşitli faziletlere, faydalara sahiptir. Bu faydalar çok çeşitlilik göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz bu surenin fazileti hakkında şöyle buyurmuş:

Kim, Kâfirûn Suresi’ni okursa, o kimseye Kuran'ın dörtte birini okumuş gibi sevap verilir: Yatarken Kâfirûn Suresi'ni okuyunuz. Çünkü o sizi şirkten emin kılar (korur), imansızlıktan muhafaza eder. “Kâfirûn Suresini oku. Ve okumanı müteakip uyu. Zira bu sûreyi okuman şirkten berattir (kurtuluştur).*0 “Kâfirun Suresi, ölüm anında imansız gitmeyi önler. Kovulmuş şeytan, Kâfirûn Suresi’ni okuyandan yıldırım hızıyla uzaklaşır, ondan kaçar ve kaçacak delik arar:" “Çocuklarınıza yatarken Kâfirûn suresi okutunuz. Okurlarsa, gece onlara hiçbir şey musallat olmaz." şeklinde bu surenin faziletlerinin sıralamıştır. Aynı zamanda bu sure insanların iç sıkıntılarını giderir, gönüllerine ferahlık verir. Kuran okumak başlı başına insanın imanını güçlendirdiğinden dolayı, bu sureyi de okumak Kuran'ı Kerim' i okumak olacağı için insanın iman seviyesi de bu sayede artmış olur. Peygamber Efendimiz' in de en çok okuduğu surelerden olan Kafirun suresinin her gün okunması gerekir.

Kaynak: Diyanet