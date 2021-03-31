Kadir Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Kadir Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Kadir suresi adını konusundan almaktadır. Surede kadir gecesinden bahsedilmekte ve sure Kadir ile başlamaktadır. Bu nedenle sure Kadir suresi olarak anılmaktadır.

Kadir Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Kadir suresi ile ilgili olarak merak edilen bir konuda nerede ve ne zaman indirildiğidir. Kadir suresinin Mekke'de nazil olan sureler arasında olduğu rivayet edilmektedir. İniş sırası 25 olan surenin Şems suresinden önce indiği rivayet edilmektedir.

Kadir Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayettir?

Kadir suresi kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerimde 598, sayfada, 30. cüzde yer almaktadır. Kısa sureler arasında olan Kadir suresi toplam olarak 5 ayettir.

Kadir Suresinin Konusu

Surenin Kadir gecesinin şerefine indirildiği bilinmektedir. Konusu adını aldığı Kadir gecesidir. Kur'an-ı Kerimin kadir gecesinden indiğini, kadir gecesinin hayrını ve önemini anlatır.

Kadir Suresinin Faziletleri

Bu kısa sure anlamı gibi hayırlarla, bereketle doludur. Günahların affı, duaların kabul olması için okunmalıdır. Sabah ve akşam namazların sonunda 3 kez okuyanlar şeytanın kötülüklerinden, vesveselerinden korunur. Kadir suresini okumayı alışkanlık edinenin rızkı bol ve bereketli olur. Belalardan uzak bir halde sağlık ve afiyet içinde bir ömür geçirir.

Kadir suresini 41 kez okuyanın duaları kabul olur. İsteklerine kavuşur. Cuma gecesi 1000 kez okuyan peygamber efendimizi rüyasında görür. Kadir suresi sırlarla doludur. Fakirler için zenginliktir, günahkarlar için af edilmenin anahtarıdır, şeytandan korunmak için en güzel dualardan biridir.

Kaynak: Diyanet