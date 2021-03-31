Kadir Suresi Faziletleri nelerdir? Kadir Suresi okumanın faydaları ve sırları

Cuma gecesi Kadir Suresini okuyan kişilerin Hz. Muhammed’i rüyasında göreceği söylenir.

Kadir Suresi Faziletleri Nelerdir?

Hadis-i Şerifte, Kadir Suresini on kere okuyan bir kimsenin 1.000 küçük günahının silineceği belirtilmiştir. Yine aynı Hadis-i Şerifte bu duayı okuyan kişilerin dileğinin ve isteklerinin kabul olacağı söylenmektedir. Kişiler gönülden istediklerine kavuşacağını dile getirir. Cuma gecesi bu surenin okunması ise kişilerin rüyasında peygamberi göreceği belirtilmiştir. Dileği olan kişiler ise 41 kere bu duayı okuyarak dileğine kavuşacağı Hadis-i Şerif içerisinde geçmektedir. Hadis-i Şerif içerisinde geçen diğer faziletler ise şu şekildedir;

Sabah ve akşam namazında bu sureyi üç kere okuyan kişiler kötülüklerden ve sıkıntılardan kurtulur.

Kadir Suresini okuyan kişilerin dilekleri gerçek olur, kazancı bollaşır ve evine bereket gelir.

Kadir Suresini okuyan kişiler hastalıktan kurtulur, belalardan kurtulur ve sürekli olarak huzur içerisinde yaşar.

Bu sureyi okuyan kişiler, Allah için savaşır gibi sevap kazanır.

Cuma namazından sonra bu sureyi okuyan kişiler, büyük sevaplara erişir.

Kadir Suresi okuyan kişiler zenginlik elde eder, şeref bulur ve belayı yok eder.

Kadir Suresi bir elbise üzerine veya suya okunması durumunda o elbiseye giren kişiye bereket sağlar.

Zor durumlarda olan kişilerin, o durumdan kurtulması adına 21 kere Kadir Suresini okuması gerekmektedir.

Sürekli olarak Kadir Suresi okuyan kişiler afiyet ve rahatlık bulur.

Kadir Suresini yazıp ve içen kişiler hayat suyundan faydalanmış olur.

Kadir Suresini okuyan kişiler, Kuran-ı Kerim’i dörtte birini okumuş sayılır.

Dua içerisinde sırayla Fatiha, Ayetel Kürsi ve Kadir suresi okuyan kişilerin dilekleri sırasıyla gerçekleşir.

Bu sureyi yazıp, bir su içerisinde bekletilmesi kişinin kalbine nur verir ve yüksek bir iman verir.

Bu sureyi abdest aldıktan sonra üç kere okuyan kişiler, kıyamet gününde peygamberlerle beraber diriltir.

Abdest alıp bu duayı sekiz kere okuyan kişilere ise cennetin kapısı aralanır.

Kadir Suresinin Faydaları

Kadir Suresini okuyan kişiler dileklerine ve isteklerine sahip olur. Allah'ın sevabını kazanmak isteyen kişiler sürekli olarak bu duayı okuyabilirler. Kadir Suresinin faydaları ve sırları ise şu şekildedir;

Fakirlikten ve bereketsizlikten şikayet eden kişilerin bu duayı okuması söylenmiştir.

Bir kişinin Allah’tan bir isteği olması durumunda, kırk kere bu duayı okuyarak Allah’tan dilediğini isteyebilirler.

Bir kişinin bu duayı cuma günü bin kere okuması peygamberi rüyasında görmesine yol açar.

Bu duayı bir kişinin su üzerine otuz altı kere okuması ve bir hırka üzerine suyu dökmesi o kişinin bol rızıkla yaşamasına yardımcı olur.

Kişiler dualı elbiseyi giydiği boyunca rahat bir hayat geçirir.

Hadis-i Şerifte Kadir Suresi Okumanın Sırları

Kadir Suresi Hadis-i Şerif içerisinde “Her kim defin, esnasında bir toprak parçası üzerine yedi kere Kadir Suresi okursa ve bunu o kişinin kefeninin içerisinde koyarsa Allah’ın izniyle o kişiye azap olunmaz” diye geçmektedir. Hadis-i Şerif içerisinde Kadir Suresinin kişilere büyük bir bolluk, bereket ve rızık verdiği belirtilmiştir. Bol kazanç isteyen kişiler, bu duayı okuyarak Allah'tan dileklerini isteyebilirler.

Hadis-i Şerif İçerisinde Kadir Suresi Nasıl Anlatılıyor?

Hz. Muhammed bir hadisinde şöyle buyurmuştur “beni rüyasında görmek isteyen kişiler, cuma gecesi dört rekat namaz kılarak ve her rekat içerisinde Kadir Suresini okuyarak beni rüyasında görebilirler” Bazı alimler ise şöyle demektedir “kimler Kadir Suresini gece bin defa okursa, peygamber efendimizi rüyasında görmeden ölmez” diye buyurmuştur. Bu sureyi sabah namazında üç kere okuyan kişiler bütün sıkıntılarından kurtulur.

Kadir Suresini Okuyan Kişiler Ne Dilemeli?

Kadir Suresi okuyan kişiler Allah’tan bereket, bolluk ve sağlık dileyebilirler. Sürekli olarak bu duayı okuyan kişilerin rızıkları bollaşır ve hastalıkları iyileşir. Kadir Suresi fakirler için zenginlik demektir. Bu sure hastalığı, kötülüğü ve günahı uzaklaştırmaktadır. Kişiler dünya üzerinde ve ahirette problemlerden kurtulur.

Kaynak: Diyanet