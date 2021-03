Kadir Suresi anlamı nedir? Kadir Suresi konusu ve hakkında bilgi

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen bu geceyi açıklamak için indirilmiş olan Kadir suresi, Kuran-ı Kerim'de ki diğer ayet ve sureler ile de desteklenmektedir.

Kadir Suresinin Anlamı Nedir?

Kadir suresini detaylı olarak anlamına bakmak gerekirse bizlere bu gecenin ne kadar çok hayırlar ile dolu olduğunu göstermektedir. Surenin anlamını şu şekilde açıklamak mümkün olmaktadır.

Bu sureyi anlamak için Kadir kelimesinin anlamının bilinmesi gerekmektedir. Kadir kelimesi Kadr kelimesinden gelmektedir. Kadr kelimesinin anlamı ise şeref, güç, değer ve hüküm gibi anlamlara gelmektedir. Buradan yola çıkarak, Kuran-ı Kerim'in bu gecede indirilmesi ile geceyi şereflendirdiği anlatılmaktadır.

Kadir Suresi'nin birinci ayetinde de Kuranı Kerim'in bu gecede indirildiğinden bahsetmektedir. Bakara Suresinde ise bu gecenin Ramazan ayının içerisinde olduğu bildirilerek sure kuvvetlendirilmiştir. Bu ayet sayesinde İslam'ın ilk geldiği gün tam olarak bilinmektedir.

Kadir Suresinin ikinci ayetinde ise zaman ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemekle birlikte Kadir Gecesinin ne kadar önemli olduğuna değinmeye başlamıştır. Surenin ikinci ayetinde bu gecenin ne kadar hayırlı olduğunun ve sevaplarının ne kadar fazla olduğunun üzerinde durulmaktadır. Burada geçen kelimeler gecenin önemini bir hayli pekiştirmektedir.

Kadir Suresi'nin üçüncü ayetine gelindiğinde ise bu gecede yapılacak ibadetlerin ne derece önemli olduğu ve bu ibadetlerin nasıl yapılması gerektiği ile bilgilere yer verilmektedir.

Surenin dördüncü ayetinde ise Kadir gecesinin neden bin aydan daha hayırlı olduğu açıklanmaktadır. Bu gecede Allah'ın bütün melekleri yer yüzüne inerek layıkıyla ibadet edenlerin muratlarını yerine getirmekle görevlendirilmektedir. Hatta bu gecede yeryüzüne indirilecek meleklerden birisi de Cebrail olmaktadır. Cebrail'in mevkisi diğer meleklerden daha yüksek olduğu için bu ayette ayrıca yer verilmiştir.

Kadir Suresinin son ayetine gelindiğinde ise Kadir gecesinin tan yeri ağırıncaya kadar devam edileceği ve bu süre içerisinde meleklerin ibadet edenlere mutluluk ve esenlik dağıtacağından bahsedilmektedir.

Kadir Suresinin Konusu Nedir?

Surelerin isimleri daha sonradan verilmiştir. Bu sureye de Kadir isminin verilmesinin sebebi Kadir Gecesinin faziletlerinden bahsetmesidir. Bu geceye özel olarak indirilen bir ayet olması Kadir gecesinin ne kadar önemli bir gece olduğunu da pekiştirmektedir. Kuran-ı Kerimde Kadir gecesini destekleyen başka ayetlerde bulunmaktadır. Bu ayetler ise Kadir gecesinin zamanını betimlemektedir. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'nin zamanı tam olarak ne azık ki bilinmemektedir. Kuran-ı Kerim'de geçen ayetlerden ve hadislerden bu gecenin ramazan ayı içerisinde olduğu daha da önemlisi ramazan ayının son yedi gecesi içerisinde gerçekleştiği bilinmektedir.

Kadir Gecesi'nin önemi o kadar büyük olmaktadır ki sadece Kadir Suresi değil Kuran-ı Kerim'de birçok ayette bahsi geçmektedir. Bu gecede ibadetlerini layıkıyla yapan kimseler için birbirinden güzel müjdeler verilmektedir. Bu müjdelerin içerisinde kul hakkı dışında kalan bütün günahların affedileceği ve insanların içerisinde bulunan bütün hayırlı dileklerin kabul edileceği olmaktadır.

Kadir Suresi Hakkında Bilgi

Kadir Suresi Mekke'de indirilen ayetler içerisinde yer aldığı için Mekki bir sure olmaktadır. Kadir gecesinin önemini anlatan sure bu özelliği sebebi ile de Kadir Suresi ismini taşımaktadır. Toplamda beş ayetten oluşan Kadir Suresi, Kuran-ı Kerim'de 97. ayet olarak yer almaktadır. Sure içerisinde geçen kelime sayısı30 olurken, harf sayısı ise 112 olmaktadır.

Kaynak: Diyanet