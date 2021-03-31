Kadir Gecesi Duası nedir? Kadir Gecesi okunacak dualar ve Kadir Suresi hakkında bilgi

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi tüm Müslüman alemi için büyük öneme sahiptir. Kadir gecesi af ve mağfiret kapılarının açıldığı meleklerin yeryüzüne kat kat indiği bir gecedir. Melekler Kadir gecesini ihya edenlere selam verirler ve onları selametle müjdelemektedirler. Kadir gecesinde birçok nafile ibadet yapıldığı gibi kazaya bırakılmış namazların eda edilmesi ve günahlar için pişmanlıkla af dilenmesi gerekmektedir. Kadir gecesinde kadir suresi okunması çok mühimdir. Kadir gecesi de kadir suresinde konu olarak öneminin belirtildiği bir suredir.

Kadir Gecesi Duası Nedir?

Kadir gecesinde yapılan ameller bin aydan daha hayırlı olduğunun bilinmesiyle hangi duanın daha öncelikli yapılması konusunda hadislerden yararlanılmaktadır.

Hz Aişe radiyallahu anha Rasulullah Sallallahu aleyhi vesselleme demiştir ki;

Ey Allahın Rasulü Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Rasulullah bu soru üzerine şu duayı önermiştir. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anniy. Anlamı Allahım Sen affedicisin affı seversin beni de affeyle (Amin)

Af ve mağfiret duası anlamına gelen bu duanın bütün özel gün ve gecelerde okunması faziletli ve sıkıntıların süratle yok olması için oldukça etkili olmaktadır.

Kadir Gecesi Okunacak Dualar Nelerdir?

Kadir gecesi okunması en faziletli dualar arasında istiğfar duası gelmektedir. Diğer dualara başlamadan önce istiğfar etmek bütün dualarda öncelikli olarak mühim bir başlangıç olmaktadır.

Kadir gecesi 1000 kez Kadir suresini okumak faziletlerine erebilmek için önemli olmaktadır.

Kadir gecesini namaz ile geçirmek en azından teravih kılmak o gecenin ihya edilmesi için bir fırsat olmaktadır. Kadir gecesi Yasini şerif okumak, fetih suresi okumak, tebareke suresi ve amme suresi okuyarak ölmüşlere bağışlamak gerekmektedir. O gece yapılan ibadetlerde edilen dualarda ölmüşlere de bağışlanmalı onlar için de af ve mağfiret istenmelidir.

Kadir gecesinde salavat okumak da oldukça faziletli bir ameldir. Salavat şerife ve istiğfar her fırsatta günahların affı ve gündelik işlerin yoluna girmesi için okunması mühim dualardandır.

Kadir Suresi Hakkında Bilgiler

Kadir suresi Kuranı Kerimin indirildiği Kadir gecesinin önemini anlatan bir suredir. Kadir suresi okumanın birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Kadir gecesinde kadir suresi okumak en azından bir kaç kez okumaya çalışmak oldukça sevap bir amel olmaktadır.

Kadir Suresinin Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

Biz O Kuranı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh(Cebrail aleyhisselam) o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.

Kadir suresinde Kadir gecesinin selamette olduğu müjdelenmiştir. Selamette olmak o gece hiçbir canlının zarar göremeyeceği yeryüzünde selamet olacağı bildirilmektedir. O gecenin gününde güneş insanları sıcaklığıyla yakmaz, rüzgar sert esmez ve her şey selamette olur denmektedir.

Kadir gecesinin bin aydan daha faziletli olmasının sebebi ise eski ümmetlerin yaşam sürelerinin oldukça uzun olmasıdır. Onlara yetişebilmek ve onların ibadetleri kadar ibadet yapabilmek için Allahu Teala bu geceleri ikramda bulunmaktadır.

Kadir Gecesinin İhya Edilmesinin Önemi

Kadir gecesi ramazanın 27.gecesi olacağı daha belirgin bir rivayet olarak kabul edilmişse de diğer rivayetler de ramazanın içinde bir gece olduğu belirtilmektedir. Bu rivayetle de Kadir gecesinin bilinmemesi ve her gece Kadir gecesiymiş gibi ibadet edilmesi beklenmektedir.

Kaynak: Diyanet