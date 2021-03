Fil Suresi Faziletleri nelerdir? Fil Suresi okumanın faydaları ve sırları

İslam tarihinde Fil Vakası olarak yer alan, Habeşistan kralının Kabe'ye saldırması ve sonrasında gelişen olayları anlatan ve bu savaştan sonra müminlere tebliğ edilen sure Fil Suresi olmaktadır.

Fil Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Mekke'de indirilen bu sure, Kuran-ı Kerimde Felak Suresinden önce yer almaktadır. Kitapta 105. sure olarak yer alan Fil Suresinin indiriliş sırası ise 19 olmaktadır. Büyük bir savaşın ardından indirilen bu surenin faziletleri de doğaldır ki düşmanları kapsamaktadır. Surenin okuyanlarına sağladığı fayda ve faziletleri ise şu şekilde bildirilmiştir.

Öncelikle Fil Suresinin faziletlerinden yararlanabilmek için surenin;3, 5, 7, 100 ve daha fazla sayılarda okunması gerektiği bilinmelidir. Elbette ki Kuran-ı Kerim ne kadar fazla okunursa sevapları ve faziletleri de o kadar artmaktadır.

Fil Suresinin ilk fazileti düşman sahibi olan kimseler için olmaktadır. Düşmanlarından korkan ve onlardan herhangi bir zarar göreceğini düşünen kimseler, Fil Suresini okuyarak bu kötülüklerden korunur ve düşmanlarını da mağlup ederler.

Diğer bir yandan Fil suresi akşam namazı ile yatsı namazı arasında 1000 defa okunması durumunda ise okuyan müminin muratlarının gerçekleşmesine vesile olur. Bu zaman diliminde yeteri kadar okunması durumunda tüm dilekler gerçekleşir.

Fil Suresini Okumanın Sırları Ve Faydaları Nelerdir?

Birçok hadise konu olan Fil suresi, hem namazlarda hem de zikir için okunan dualar arasında yer almaktadır. Elbette ki tüm sureleri olduğu gibi Fil suresi de okunurken anlamına ve içerisinde bulunana mucizeye hakim olunmalı ve yürekten hissedilerek yapılmalıdır. Kuran-ı Kerim okumanın kullara sağladığı sevaplar bir yana her bir surenin kendine özel faziletleri olmaktadır. BU faziletler ise muratların gerçekleşmesi için birer aracı ve kilit rolünü üstlenmektedir. Fil Suresinin okuyanlarına sağladığı faydalar ise şunlar olmaktadır.

Savaşı anlatan Fil Suresi, savaş zamanında okunması durumunda zafer kazanmak için vesile olur.

Düşmanları bulunan kimseler ise onların def edilmesi için yine Fil Suresine sığınabilir.

Ayrıca bu sureyi okuyan kişiler olabilecek düşmanlardan korunur,

İyi ahlakının bozulmasından endişe eden kişilerde yine Fil Suresi'nin faziletlerinden yararlanabilir.

Düşmanlara karşı zafer kazanmak için Fil Suresi okunabilir.

Murat ve dileklerin gerçekleşmesi için de yine Fil Suresi aracı olarak kullanılabilir.

Fil Suresini Okumak İçin Abdest Gerekli midir?

Hz. Muhammed bir hadisinde; otururken, yürürken, yatarken ve yemek yerken yani her ne halde olursanız olun her zaman Allah'ı zikredin demiştir. Kuran-ı Kerimden sureler okumak da Allah'ı zikretmenin en güzel yollarından birisidir. Bu sebeple eğer Fil Suresi ezberden okunuyorsa o zaman bunun için abdestli olma şart aranmamaktadır. Diğer bir yandan bu sure ezbere bilinmiyor ve bu sebeple Kuran-ı Kerimden okunuyorsa o zaman abdest alınması gerekmektedir. Çünkü abdestsiz Kuran-ı Kerime dokunmak doğru bulunmamaktadır.

Fil Suresi'nin İndirilme Hikayesi

Fil Suresi aslında peygamberimizin doğumundan 53 güm önce gerçekleşen bir olaydan dolayı Müslümanlara gönderilmiştir. Peygamberimizin doğduğu seneye Araplar Fil Yılı demektedir. Bunun sebebi ise bu yılda Habeş Kralı'nın Kabe'ye olan ziyaretleri azaltmak için yaptığı kilisenin rağbet görmemesini hakaret sayması ve bu sebeple Kabe'yi tıkmak üzere fili ve ordusu ile birlikte yola çıkması olmaktadır. Ancak fil Kabe yakınlarına geldiğinde yere çöker ve o yöne asla gitmez. Bunun üzerine dağ kırlangıcı denilen ebabil kuşları gagalarında bir ve pençelerinde iki taş taşıyarak orduya saldırır ve kral dahil herkes bu taşlar ile ölür.

Kaynak: Diyanet