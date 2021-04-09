Fil Suresi Anlamı Nedir? Fil Suresi Konusu Ve Hikayesi Hakkında Bilgi

Kuranı kerimde 105. Sure olarak belirlenmiş olan Fil suresi 5 ayetten oluşan kısa surelerdendir. Fil suresi konusu Kabe’ ye saldırmak için fillerden oluşan bir ordu toplayan Ebrehe ve ordusunun yok olmasını ve helakini anlatmaktadır.

Fil Suresinin Anlamı Nedir?

Fil suresinin ayetlerinin Türkçe anlamları şöyledir;

Rabbinin, Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.

Nihayet (sonunda) onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Fil suresinin Türkçe anlamı Fil suresinin detaylarını anlamak için yetersiz olduğu için Kuranı kerimin mealini okuduktan sonra Kuranı Kerim tefsiri okumak da gerekmektedir.

Fil Suresinin Konusu ve Hakkında Bilgiler

Fil suresi adını Kabe’yi yıkmak için toplanan Ebrehe’nin fillerden oluşmuş ordusundan aldığı bilinmektedir. Ebrehe’nin saldırısına karşılık Allahu Teala gönderdiği ebabil kuşlarının ağızlarındaki pişirilmiş taşlar ile orduyu yerle bir etmesini konu edinmektedir. Kabeye yapılan bu saldırı Hazreti Peygamberin doğumundan önce vuku bulmuştur.

Kabe’yi savunamayacak kadar güçsüz olan Mekke halkı dağlara sığınmış Ebrehe ve ordusu onlara zarar verememiştir. Fil suresinde geçen fil vakası ile Allahu Tealanın varlığını ve birliğini kabul etmenin ondan daha güçlü kudretli bir yaratıcı olmadığını kabul etmenin gerekliliği beyan edilmiştir.

Öyle ki Fil vakasında kendisinin zulmünden korkulan Ebrehe ve ordusunun küçücük kuşların ağzındaki pişirilmiş toprak ile helak edecek başka bir güç yoktur. Allahu Teala bu surede Tevhid inancının önemini belirterek Allahu Tealadan daha güçlü bir varlığın olmayacağını göstermektedir. Fil suresinin tefsirinde de Fil suresinin özelliğinden ayrıntılı olarak bahsedilmektedir.

Kaynak: Diyanet