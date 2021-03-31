Fil Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Fil Suresi kısa sureler arasında yer alır. Kur'an-ı Kerim'in 105 inci suresi olup, 5 ayeti kerimeden oluşmaktadır.

Fil Suresinin Konusu

Fil suresi Kabe'yi yıkmak için harekete geçen Habeşistan'ın fillerle gelen ordunun Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları tarafından helak edilmesini anlatır. Ebabil kuşlarının bir anda belirerek getirdikleri o küçük taşlarla iri fillerle ilerleyen koskoca bir orduyu helak edip, yenilgiye uğratmasını konu alır. Kısa surelerden olup, sık sık okunması faziletli olan surelerdendir.

Fil Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Fil suresinin faziletlerinden faydalanmak amacıyla sık sık okunması önemlidir. Bu durumda akla ilk gelen sorulardan biri de fil suresi abdestsiz okunur mu olmaktadır. Kişi fil suresini ezberden okumak kaydı ile abdestsiz olarak okuyabilir. Fakat surenin abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerime bakarak, eline alarak okunması mümkün değildir. Abdestsiz halde iken sadece ezberden fil suresi rahatlıkla okunabilir.

Fil Suresi Adetliyken Okunur mu?

Adetliyken Kur'an’ı kerimden sureleri ezberden dua ve zikir niyetiyle okunması mümkündür. Fakat Kur'an-ı kerime bakarak ya da eline alarak okunması doğru değildir. Ayrıca adet hali devam ederken sure niyetiyle değil ancak dua amacıyla ve Allah'ı zikretmek, rızasını kazanmak, kötülüklerden korunmak niyeti ile okunmasında sakınca yoktur.

Fil Suresinin Sırları

Fil suresinde anlatılan konu düşmanın helak edilmesi olduğu gibi yine bu süre düşmanlardan korunmak amacıyla sık sık okunabilir. Fil suresini akşam ile yatsı ezanı arasındaki saatler arası okumak çok faydalıdır. Bu saatler arasında fil suresini okumayı adet edinen kimselerin tüm dileklerine ereceği rivayet edilir.

Kaynak: Diyanet