Fil Olayı nedir? Fil Suresi içerisinde bahsedilen Fil Olayı hakkında kısaca bilgi

Fil olayı, adından da anlaşılacağı üzere fil ordusunun Kabe'ye kadar gelip, orada diz çökmesi üzeri kuruludur. Hıristiyanlığı yaymak, Kabe'yi yıkmak isteyen Habeş ordusunun Kabe önünde telef olması olayın özüdür. Kuran-ı Kerim'de Fil suresinde bu olay anlatılmaktadır.

Fil Olayı Nedir?

Yemen genel valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için büyükçe bir ordu hazırlar. Ordusunu fillerle takviye eder. Ordu Kabe önüne kadar gelir. Fakat fillerin lideri Kabe'ye yaklaşamadan dizleri üstüne çöker. Geri gidebilmesine rağmen bir adım öteye geçemez. Diğer filler de aynı şekilde davranırlar.

Fillerin saf dışı kalması üzerine Habeş ordusu saldırmak ister. Bu defa da ebabil kuşları siccin taşları atarak, ordunun bozguna uğramasını sağladı. Ordunun başında fil olması nedeniyle tarihte bu olay fil vakası olarak anılıyor.

Fil olayı Mekkeliler için büyük bir olay ve mucize olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle olayın gerçekleştiği tarihi kendileri için tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Bu tarihe de "Fil Yılı" adı vermişlerdir. Fakat Fil suresinin inmesiyle birlikte bu düşünce ortadan kalkmıştır.

Fil Olayı Neden Oldu?

Yemen valisi olan Ebrehe el Eslem, Habeş Krallığının idaresini ele geçirir. Amacı Hıristiyanlığı yaymaktır. Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmeleri üzerine daha iyi bir mabet yapmak için Bizans'tan ustalar getirtir. San'a'da büyük bir katedral inşa ettirir. Herkesin bu katedrali tavaf etmesini ister.

Bu katedralin Kabe'nin yerine geçirilmek istenmesine tahammül edemeyen Kinane kabilesinden bir Arap, katedralin içine pisler. Bu saygısızlık karşısında öfkelenen Ebrehe, bütün Kinanelilerin gelip katedrali tavaf etmelerini ister. Kinaneliler bu isteği geri çevirip, gönderilen elçiyi de öldürürler.

Ebrehe, Hıristiyanlığın gelişmesindeki tek engelin Kabe olduğuna karar verir. Bu nedenle bir ordu hazırlayarak Mekke üzerine yürür.

Fil Olayı Nerede, Ne Zaman Gerçekleşti?

Fil olayı Arabistan'ın Mekke şehrinde gerçekleşti. Habeş kralı Ebrehe, hem Kabe'yi yıkıp hem de Mekke'yi ele geçirmeyi istiyordu. Böylece Hıristiyanlığın yayılmasındaki engel ortadan kalkacaktı. Ayrıca Mekke'yi ele geçirerek Arapların gittikçe gelişen ticari faaliyetlerine son verecekti.

Fil olayının gerçekleştiği tarihle bilgili farklı rivayetler bulunuyor. Araplar arasında en yaygın inanış Hz. Muhammed'in (SAV) bu olaydan 50, 55 veya 3 ay sonra doğduğudur. Olay Muharrem ayının çıkmasına 13 gün kala bir Pazar günü gerçekleşmiştir. Arapların nes'i geleneği göz önünde bulundurulduğunda bu tarihin 569, 570 veya 571 olduğu ortaya çıkıyor.

Fil Suresi İçerisinde Bahsedilen Fil Olayı Hakkında Kısaca Bilgi

Tarihe Fil Vakası olarak geçin bu olay ile ilgili Allah (CC) bir sure göndermiştir. Olayla aynı adı taşıyan Fil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 ayetten oluşmakta olup, 19. suredir. Kabe'yi yıkmak isteyen Habeş ordusunun bozguna uğratılmasını ve sonuçta yok olup gitmelerini anlatıyor.

Fil suresinde, filin yanında yer alanlara yüce Rabbin (CC) neler yaptığının görülmesi ilk ayette belirtiliyor. Fillerin lideri olan Mahmut (Mamut) yerinden kıpırdayamamış, bir adım öne atamamıştır. Fillerin sürücüleri üzerine ebabil kuşları taşlaşmış çamur yağdırmışlardır.

Taş yağmuru sonucunda ordu bozguna uğramıştır. Surede bu bozguna uğrama "yenilip, çiğnenmiş ekin" olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca Ebrehe'nin kurduğu sinsi tuzak, planın da boşa çıkarıldığı vurgulanıyor. Ebrehe'nin niyeti sadece Kabe'yi yıkmak değildi. Aynı zamanda Mekke'yi ele geçirmekti. Mekke'yi ele geçirdikten sonra Arapların ticaret yollarını kapatacaktı. Ticaretin merkezi olan Mekke yerine San'a'yı yapacaktı.

Kaynak: Diyanet