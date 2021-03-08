Ayetel Kürsi'nin konusu nedir? Ayetel Kürsi özellikleri ve önemi hakkında bilgi

Ayetel Kürsi farz namazlardan sonra okunması mendup olan ve gündelik hayatta okunmasının pek çok fazileti bulunan bir ayeti kerimedir. Bakara Suresi içerisinde yer alan bu ayeti kerime İslam açısından önemli pek çok manayı içerisinde barındırır. İhlas suresi ve Kelime-i Şahadet nasıl tevhidi anlatıyorsa bunun aynısı Ayetel Kürsi için de geçerlidir. Sizler için Ayetel kürsi konusu, özellikleri ve önemi hakkında bilgileri aşağıda vermekteyiz.

Ayetel Kürsi Konusu, Özellikleri ve Önemi Hakkında Bilgi

Ayetel Kursi’nin ana konusu Yüce Allah’ın (c.c) varlığı, birliği, sonsuzluğu, gücünün, kudretinin ve hikmetinin sonsuz olması, Kayyum ve Hayy sıfatlarına sahip olduğu için hiçbir şeyin Yüce Allah’tan gizli kalmamasıdır. Ayetel Kursi içinde Allah’ın (c.c);

- Yüceliği, sıfatları

- Evrende meydana gelen bütün olayların onun iradesi doğrultusunda gerçekleştiği

- Onun izni ve isteği olmadan hiç kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği

- Göklerde ve yerde ne varsa ona ait olduğu anlatılır.

Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’in en büyük ayeti kerimesidir. Çünkü Allah’u Teala’nın en büyük ismi ile başlar. Allah’ın Birliğini ilan eder ve Allah’ın en büyük isminin yanında gizli ve açık 18 ismini de barındırır.

Ayetel Kursi’nin önemini Hz. Ali (R.A) şöyle ifade etmektedir. “ Eğer sizler Ayete’l Kürsi’nin manevi eserlerinden haberdar olsaydınız hiçbir anınızda onu okumaktan uzak kalmazdınız.”