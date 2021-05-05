Ayetel Kürsi'nin Faziletleri Nelerdir? Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 255. Ayetidir. Medine döneminde indiği rivayet edilen bu ayet, İslam’ın temel unsurlarını ve Allah’ın kudretini anlatır.

Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kursi’nin, Kuran’ın dörtte biri olduğu vurgulanması sebebiyle, duaların kabul olması için bol bol okunmalıdır.

Nazara karşı okunursa koruma sağlar.

Hasta olan kimseler için şifa olur

Şeytanın vereceği kötülüklerden korur.

Cennetin kapılarının açılmasını sağlar.

Sıkıntılardan kurtulmaya, kalp ferahı kazanmaya vesile olur.

Bolluk, bereket ve nasip sağlar.

Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları

Allah’ın en büyük ismi Ayet-el Kürside bulunur. Bundan dolayı Ayet-el Kürsi ile dua edilip dilek dilenirse, Allah katında kabul edilir.

Ayetel Kürsiyi her daim eden kişiye, Allah hayırlı ve kıymetli kapılar açar.

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez.

Ayetel Kürsi her daim okuyan kişinin geçmişte işlemiş olduğu günahlar af olur,

Ayetel Kürsiyi okuyan kişiye Allah, tüm hayır kapılarını açar.

Ayetel Kürsi okunan evde büyü tutmaz.

Ayetel Kürsiyi her namazdan sonra okuyan kişiye, cennetin 8 kapısı sonuna kadar açılır ve istediği kapıdan cennete girer.

Dara düşen, bunalıma giren okursa dertlerinden kurtulur.

Namazlardan sonra okunduğu vakit, yedi gök yarılır ve Allah, Ayete’l Kürsi’yi okuyana rahmet yağdırır.

Ayetel Kürsi yemek, pirinç, ekmek gibi şeylere 313 kere, her defasında okuyup üflenirse, o nimetin bereketi artar.

Ayetel Kürsi okuyanın, 7 kalenin içine girmiş gibi korunacağı vurgulanmaktadır.

Nazar değdiği inanılan bir çocuğa okunduğunda, nazarın olumsuz etkilerinden kurtulur.

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