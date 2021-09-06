Ayetel Kürsi'nin faydaları nelerdir? Ayetel Kürsi duası faydaları ve sırları

Ayetel Kürsi hakkında rivayet edilen hadisler sebebiyle oldukça büyük bir fazilete sahiptir. Beş vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilir. Dua maksadı ile okunduğunda pek çok faydaları ve hikmetli sırları olduğu söylenmektedir.

Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları, Sırları ve Mucizeleri Nelerdir?

Ayetel Kürsi Tevhid ilmi ile ilgili olan en büyük ayeti kerimedir. Bu nedenle okumanın faziletleri faydaları çok fazladır. Allah-u Teala’nın en yüce isminin yer aldığı ayeti kerime bizzat Hz. Muhammet (s.a.v) tarafından müjdelenmiştir. Özellikle geceleri yatmadan okuyanın bütün kötülüklerden korunacağı hatta şeytanın ona yaklaşamayacağı vurgulanmıştır. Ayetel Kürsi’nin faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

- Nazara karşı okunması tavsiye edilir.

- Namazlardan sonra okumak mendup olarak nitelendirilir.

- Dara düşenin, bunalıma girenin okuması tavsiye edilir.

- Eve girerken ve çıkarken okunması halinde kişinin sabahtan akşama kadar işlerine selamet ve hayır gelir.

- Yatağa girerken okunursa Cenab’ı Hak o okulunu sabaha kadar koruması için meleklerini görevlendirir.

- Ayetel Kursi’nin Kur’an’ın dörtte biri olduğu vurgulanır. Bu nedenle duaların kabul olması için bol bol okunmalıdır.

- Şifa bekleyen hastalar için dua ve şifa ayeti olarak okunabilir.

- Ayetel Kürsi’yi sürekli okuyan darlık, zorluk ve sıkıntı çekmeyecektir. Bolluk ve berekete kavuşacaktır.

Ayetel Kürsi’nin önemli bir dua ayetidir. Bu nedenle herkesin mutlaka günlük okuması tavsiye edilen ayetler arasında yer alır.

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