Ayetel Kürsi'deki Hayy ve Kayyum ne demek? Ayetel Kürsi Duası Hayy ve Kayyum anlamı
Ayetel Kürsi içerisinde Allah'ın iki farklı ismi geçmektedir. Bu iki isim Hayy ve Kayyum şeklindedir. Sizler için Hayy anlamı ve Kayyum anlamı bir arada yer almaktadır.
Ayetel Kürsi içerisinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için oldukça büyük faziletlere sahiptir. Ayrıca bu ayeti kerime içerisinde Allah'ın bazı isimleri ve sıfatları zikredilmektedir. Bunlar arasında Hayy ve Kayyum yer almaktadır. Aşağıda sizler için bu isimlerin anlamlarına yer verdik.
Ayetel Kürsi’deki Hayy ne demek? Hayy kelimesinin anlamı
Arapça kökenli olan Hayy esmasının anlamları şöyledir:
- El- Hayy anlamı: Hayatı ebedi ve ezeli olarak sarmalayandır. Bütün hayatların kaynağıdır. Ezeli ve ebedi olarak ölmeyen hep diri olan anlamlarına gelir.
- Hayy anlamı: Ebedi ve ezeli olarak diri olandır. Yorulma, uyuklama gibi noksanlıklardan uzaktır. Mükemmel, tam ve diri manaları ile hayat sahibi anlamlarına gelir.
Ayetel Kürsi’deki Kayyum ne demek? Kayyum kelimesinin anlamı
Kur’an- Kerim’de çoğu yerde Hayy ismi ile birlikte Kayyum ismi de kullanılır. Bu isimler İsm-i Azama olarak tanımlanmıştır.
- Kayyum: Yarattıklarını koruyup idare eden ve işlerini düzenleyen olarak tanımlanabilir.
- Kayyum: Kötü ya da iyi yaptıklarının karşılığı vermek için her canlının başında durandır. Her canlıyı gözetleyendir. O’na hiçbir şey gizli kalmaz. O her şeyi bilendir.
“Ya Hayyu ya Kayyum, la ilahe illa ente” ( Ey diri ve kaim olan! Senden başka ilah yoktur) bu duayı okuyan ve sürekli tekrarlayan herkesin aklı ve kalbi sürekli diri kalır.
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