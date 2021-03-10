Ayetel Kürsi'deki Allah'ın İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bakara suresindeki ayetlerin 255 incisidir. Okunması, ezberlenmesi gereken ayetlerden biri olarak bilinir. Bir çok ibadette, namazlarımızda yer verilen bir ayettir.

Ayetel Kürsi

Bakara suresinin içinde yer alan ayetlerdir. Faziletleri çoktur. Müslüman aleminde özel bir yeri vardır. Her türlü beladan korunmak için sıklıkla okunması gereken dualardandır. Derin manalar taşımaktadır. Taşıdığı önem hadislerle de övülerek, desteklenmiş olan ayetlerdir.

Ayetel Kürsi'deki Allah'ın İsimleri Hangileridir?

Ayetlerde Allah'ın sıfatları yer almaktadır. Bu önemli surenin değeri yer verilen sıfatlarla daha da artmaktadır. Bir çok ismi bulunan rabbimizin bu ayetlerde isimlerinden bazıları anılmaktadır. Ayetlerde El-kayyum, el-Azim, el-Hayy, el-Aliyy ve Allah(C.C:) isimlerine yer verilmektedir. Her bir isim ayrı bir sıfatı temsil etmektedir. Aynı zamanda bir zikir ayeti olarak da bilinmektedir.

Ayrıca ayetlerde Allah'ın bazı sıfatlarına da yer verilmiştir. Bu sıfatlar ilim, başar ve muhalefetün lil Havadis sıfatları olmaktadır.

Ayetel Kürsi'deki Allah'ın Sıfatlarının Anlamları Nelerdir?

Bir çok isme ve sıfata sahip rabbimizin bazı isimlerine bu ayet-i kerimede yer verilmiştir. İsimler ve manalarını sizler için araştırdık.

El-Hayy ismi daima canlı, her şeye gücü yetebilen ve her şeyi bilen anlamına gelmektedir.

El-Kayyum ismi ise yeri ve göğü ayakta tutan, tüm evreni idare eden manasındadır.

El-Aliyy ise en yüce demektir.

El-Azim ise sonsuz derecede büyük manasındadır.

Rabbimizin Ayetel Kürsi'de bahsedilen sıfatları ise

İlim sıfatı her şeyi bilebilen, başar ise Allah'ın her şeyi görebilen olduğunu anlatmaktadır. Muhalefetün lil Havadis sıfatı ise yüce rabbimizin hiç bir varlığa benzemeyen olduğunu anlatmaktadır.

Kaynak: Diyanet