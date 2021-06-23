Ayetel kürsi ölülere okunur mu ya da ölüler için dua maksatlı okunabilir mi?

Ayetel Kürsi okumanın okuyan kişiye birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Ayetel Kürsi okuyan kişiyi kötülüklerden ve zararlardan korumasının yanında imanını da arttırmaya yarayan anlamlar barındırmaktadır.

Ayetel Kürsi Ölülere Okunur mu? Ayetel Kürsi Ölmüşler İçin Dua Maksatlı Okunur mu?

Ayetel Kürsi okumak ve okunan duaları başkalarına bağışlamak dinen caiz kabul edilmektedir.

(Kaynak: Diyanet)

Yapılan ibadetin ve hayırları sevaplarının başkalarına bağışlaması caizdir. Kişi okuduğu Kuran-ı Kerim'in yaptığı hatimin ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir.

Hadis ve diğer dini kaynaklarda bildirildiği gibi Kuran'ın okunmasının sevabı ölmüş kişilere bağışlanabilmektedir. Ayetel Kürsi de Kuran-ı Kerim'de yer alan Bakara suresinin 255.ayeti olduğu için bağışlaması mümkün olmaktadır.

Dini kaynaklarda elde edilen bilgiler ışığında Ayetel Kürsi okumak ve ölmüşlerin ruhuna bağışlamak mümkündür. Ayetel Kürsi okumanın faziletleri hem okuyan kişiye hem de bağışlanan kişilere erişebilmektedir. Yani okuyan kişi de bağışladığı duadan mahrum kalmamakta sevabına da nail olabilmesi mümkün olmaktadır.

İster sağ ister ölmüş olsun kendisine sevap bağışlanan kimsenin bunun ecrinden istifade eder.

Ayetel Kürsi ayetlerden oluşmasının yanında aynı zamanda dua ve isteklerin kabul edilmesine vesile olabilecek bir fazilettir. Okunması ve yaşayan kişilere dua için okunması korunmaya vesile olurken ölmüşlere bağışlanması da ölmüşlerin ahiret hayatında huzurlu olmalarına vesile olabilmektedir.

Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/371/yapilan-hayrin-veya-okunan-kur-an-in-sevabi-olen-kimseye-bagislanabilir-mi-

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