Ayetel Kürsi namazın neresinde okunur? Namazda esnasında ve sonunda okunabilir mi?

Ayetel Kürsi okumak namazlarda veya namaz dışında okumak hakkında hadislerde ve diğer kaynaklarda birçok bilgi yer almaktadır.

Ayetel Kürsi Namazın Neresinde Okunur? Namaz Esnasında ve Sonunda Okunabilir mi?

Ayetel Kürsi okumanın namaz içerisinde ve namaz sonrasında okunmasında bir sakınca bulunmadığı gibi namaz içinde okunması ve farz namazlardan sonra okunması tavsiye edilmektedir.

Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur. Zira Hazreti Peygamber (s.a.s) Ayetel Kürsi'yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve Müslümanlarca okumalarını öğütlemiştir.

Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/247/namazdan-sonra-ayetu-l-kursi-okumanin-hukmu-nedir-

Ayetel Kürsi farz olan namazlarda ve namazlardan sonra okunabilen bir ayet olmaktadır. Ayetel Kürsi okumak özellikle farz namazların sonunda okumak ile ilgili hadislerde bildirildiği üzere farz namazların sonunda okunan Ayetel Kürsi'nin diğer farz namaz vaktine kadar okuyan kişiyi koruyacağı bildirilmektedir. Bunların yanında namazların sonunda Ayetel Kürsi okumak kişinin birçok faziletlerle erimesine de vesile olmaktadır.

Ayetel Kürsi namaz içerisinde okunduğunda özellikle fatiha suresinden sonra zammı sure yerine okunmaktadır. Ayetel Kürsi özellikle nafile namazlarda da zammı sure yerine okunabilmektedir.

Ayetel Kürsi ve Diğer Surelerin Okunuşları

Ayetel Kürsi okunuşu

Yasin Suresi okunuşu

İnşirah Suresi okunuşu

Felak Nas Suresi