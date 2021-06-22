Ayetel kürsi Felak ve Nas Suresi ile birlikte neden okunur?

Kuran'ın en faziletli ve en fazla okunan bu 3 Suresinin birlikte okunmasının ise pek fazla faydası ve fazileti bulunmaktadır.

Ayetel Kürsi Felak ve Nas İle birlikte Neden Okunur?

Peygamber Hz. Muhammed'in de çokça okuduğu bu 3 Surenin faziletlerinden istifade etmek gerekir. Kuran'ın eşsiz güzellikte ve faziletteki Surelerinin okunması ve bu dualara devam edilmesi hassasiyetle tavsiye edilmektedir. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerinin ise özellikle birlikte okunması pek çok müellif tarafından da tavsiye edilmiştir. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerinin birlikte okunmasının fayda ve faziletlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ayetel Kürsi, Felak Ve Nas Surelerinin birlikte okunması kişiyi ve ev halkını her türlü kötü göz ve olumsuz enerjiden koruyacağı söylenmektedir.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin devamlı olarak ve düzenli bir şekilde okunması kişileri ve konutları olası doğal felaketlerin zararlarından da koruyacaktır.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerinin özellikle gece ve karanlıktan korkanların okuması tavsiye edilmektedir. Aynı şekilde ebeveynlerde bu duaları küçük çocukları için her gün okumalıdırlar.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerinin birlikte okunması ve buna düzenli olarak devam edilmesi evdeki huzursuz ortamın giderilmesinde de faydalı olacaktır.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerinin bir mekanda her gün okunması o mekanın da korumaya alınmasına vesile olacaktır.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerinin birlikte okunması görülen görülmeyen her türlü kötülüğe karşı koruma kalkanı sağlayan adeta bir zırh gibi görev ifa edecektir.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Sureleri bilhassa yolculuk esnasında da bol bol okunması tavsiye edilen dualardandır. Bu 3 Surenin birlikte okunmasının fazileti çok büyüktür.

Kaynaklar: kurul.diyanet.gov.tr

Aşağıdan Ayetel Kürsi ve bu surelerin okunuşlarına ulaşabilirsiniz:

Ayetel Kürsi Okunuşu

Felak Nas Okunuşu