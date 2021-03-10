Ayetel Kürsi Faziletleri Nelerdir? Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 255. Ayetidir. Medine döneminde indiği rivayet edilen bu ayet, İslam’ın temel unsurlarını ve Allah’ın kudretini anlatır.

Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kursi’nin, Kuran’ın dörtte biri olduğu vurgulanması sebebiyle, duaların kabul olması için bol bol okunmalıdır.

Nazara karşı okunursa koruma sağlar.

Hasta olan kimseler için şifa olur

Şeytanın vereceği kötülüklerden korur.

Cennetin kapılarının açılmasını sağlar.

Sıkıntılardan kurtulmaya, kalp ferahı kazanmaya vesile olur.

Bolluk, bereket ve nasip sağlar.

Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları