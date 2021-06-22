Ayetel Kürsi Duası Ne İçin Okunur?

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim'de Bakara suresi içerisinde yer alır ve Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Halk arasında en yaygın olarak okunan dualardan biridir.

Ayetel Kürsi'ye Diyanetin Tefsiri

Ayetel Kürsi içerisinde Allah'ın kürsüsü zikredilir ve bu yüzden ismi de Ayetel Kürsi olarak anılır. Bu ayet hem içerdikleri ile hem de derin anlamı ile dikkat çekicidir. Bu yüzden de şifa bulmak ve kötülüklerden korunmak adına en çok okunan dualardan biridir. Ayetel Kürsi, tıpkı kelime-i şahadet ya da ihlas sureleri gibi, müslümanlık inancının özünü içerir. Ayetel Kürsi, müslümanlık inancını anlamak ve içselleştirmek isteyen herkes için mükemmel bir açıklamadır. Ayetel Kürsi bir delil niteliğindedir ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez.

Ayetel Kürsi Ne İçin Okunur?

Ayetel Kürsi'nin okunmasının tek bir amacı bulunmuyor. Bazı insanlar bu duayı kötülüklerden ya da kaza ve belalardan korunmak için okuyor. Bazı insanlar ise bolluk ve berekete sahip olmak için, sağlıklarını korumak ya da sağlıklarına kavuşmak için okuyor. Eğer Ayetel Kürsi'nin anlamını biliyorsanız, bu duayı hayatınızdaki her konu için okuyabilirsiniz.

Ayetel Kürsi insanda nazara karşı okunabilir. Aynı zamanda zor zamanlar geçiren insanların refaha ermelerine de yardımcı olur. Diyanete göre eğer Ayetel Kürsi yatmadan önce okunursa, Allah, okuyan kişiyi koruması için melekler gönderecektir. Ayetel Kürsi'nin Kuran-ı Kerim'in dörtte biri olduğu söylenir ve bu sebeple bol okumak bol sevap getirir.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/788/sifa-niyetiyle-kur-an-okumak-ve-okutmak-caiz-midir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d

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