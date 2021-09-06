Ayetel kürsi duası nasıl okunur? Ayetel Kursi Türkçe Okunuşu

Ayetel Kürsi Arapça okumak için Arap harflerini ve bunların çıkışlarını iyi bilmek gerekmektedir. Arapça harfleri okuyamayanlar için ise Türkçe yazılışlarında okumak ve Arapça okunan şeklini dinlemek ve böylece doğru telaffuz etmek gerekmektedir.

Ayetel Kürsinin Duası Nasıl Okunur?

Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetlerdendir. Bakara suresinin içerisinde yer almasının yanında özellikle Ayetlerin içerdiği mana bakımından üstün tutulmasından ötürü kürsi yani yüksek manası verilmektedir.

Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'den bir ayet olduğu için okunurken abdestli olmanın faziletleri çok daha büyük olmaktadır. Fakat bunun yanında gusül abdesti bulunan ama namaz abdesti bulunmayan kişilerin de okuması mümkün olmaktadır.

Özellikle çok zor durumda kalındığında bir korku ve endişe halinde ezberden okumak suretiyle Ayetel Kürsi okunabilmektedir.

Ayete Kürsi Arapça Okunuşu ve Türkçe yazılışı şöyledir;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la İlahe illa hüvel hayyül gayyumu. La teahuzuhu sinetün vela nevm. Lehu ma fissemavati vema fil ardi menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih. Yalemu ma beyne eydiyhim vema fi halfehüm. Vela yuhitune bişey im min ilmihi illa bi maşae. Vesia kürsiyyuhüssemavati vel ard. Vela yeuduhu hıfzıhüma ve hüvel aliyyul azim.