Ayetel Kürsi Duası Kaç Kez Okunmalı?

Ayetel Kürsi okumanın sayısı var mıdır? Sorularının yanıtlarını öğrenerek buna göre amel etmek faziletli olmaktadır. Ayetel Kürsi okumak özellikle nazar ve kötü düşüncelere karşı çok faydalı ve faziletli bir amel olmaktadır. Ayetel Kürsi okunması hakkında özellikle farz namazların ardından okunduğunda diğer namaza kadar korunacağı hakkında hadisler bulunmaktadır. Bu hadisler ışığında Ayetel Kürsi özellikle korunma duası olarak sıklıkla okunan bir ayettir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalıdır?

Ayetel Kürsi imanı güçlendirmeye vesile olduğundan onu okumak da kişinin işlerini ve güçlerini Allah'a emanet etmesi niyetini barındırdığı için her durumda faziletli olmaktadır.

Ayetel Kürsi okumak özellikle farz namazlarda ve uykudan önce okunması sünnet bir ibadet olduğu gibi hadis kaynaklarında da yer almaktadır.

Kuran-ı Kerim'de okunacak ayet ve surelerin herhangi bir sayısı bulunmamaktadır. Ayetlerin okunan sayıları hakkındaki bilgileri hadislerden ve sünnetlerden öğrenmek mümkündür. Buna göre rukye olarak okunabildiği gibi sayı olarak da belirli sayıda okumanın bir sakıncası görülmemiştir.

Ayetel Kürsi okuma sayısı bilinen uygulamalardan bir tanesi ise Ayetel Kürsi' deki ayetlerin durak sayısı kadar yani 17 kez, kelimeleri sayısınca yani 50, harfleri sayısınca 170, Rasuller ve Ashabı Kiram sayısınca 313 kez okunmasıdır. Hastalıklardan kurtulmak ve istediği işe yahut makama ulaşmak için insanlar arasında saygı ve hürmet görmek için bu sayılara itibar ederek okumak mümkündür. Ayetel Kürsi içtenlikle bir kez dahi okunsa şifa ve isteklere Allah'ın izniyle vesile olmaktadır. Bu konuda istenen şeyin haram ve helalliği ve kişiye hayır vermesine de dikkat etmek gerekmektedir. Fakat bu sayılarda kesin okunacaktır ya da bir sayı olmaksızın okunması makbuldür.

Ayetel Kürsi ve Beraberinde Okunacak Sure ile Dualar

Ayetel Kürsi

Yasin Suresi

Nazar Duası