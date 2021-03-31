Asr Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Asr Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Kuranı Kerimde bulunan Asr kelime anlamı çağ, zaman olarak karşılık bulmaktadır. Asr suresinin anlamı iman edip güzel amel işleyenlerin dünya ve ahirette faydalı ameller yapanların yerinin farklı olacağı ve iman edip etrafındakilere hakkı ve sabrı tavsiye etmenin faziletlerini ve yerlerini belirtirken bunların dışında olan vaktini ve varlığını ziyan edenlerin ise yerinin çok farklı olduğu konusuna değinmektedir.

Asr Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Asr suresi mekke de nazil olmuştur. Kuranı Kerim toplanmadan önce mushaflar şeklinde olması nedeniyle mushaf olarak yüz üçüncü suredir. İniş zamanına göre ise on üçüncü sırada yer almaktadır. Medine de indiğinde dair rivayetler de bulunmaktadır.

Asr Suresi Kaçıncı Sayfadadır Ve Kaç Ayetten Oluşmaktadır?

Asr suresi Kuranı Kerimde 30.cüz de bulunmaktadır. Sayfa 601 de bulunmaktadır. Asr suresi en kısa surelerdendir. 3 ayetten oluşmaktadır.

Asr Suresinin Faziletleri

Kuranı Kerim de bulunan Asr suresinin pek çok fazileti bulunmaktadır. Ashabı kiram bir araya geldiklerinde selamlaşarak Asr suresini okuyarak birbirlerinden ayrıldıkları rivayet olunmaktadır.

Asr Suresinin Faydaları

Asr suresinin okumanın fazileti ve faydaları şöyledir; Asr suresini günde 70 kez okuyan kişi için ferahlamak mümkün olmaktadır. Asr suresi okumanın birçok rahatsızlığa faydası olduğu gibi sorun ve streslerden de kurtulmak için okunmaktadır. Ateşli rahatsızlıklardan kurtulmak için Asr suresi okunmaktadır. Asr suresi suya okunduğunda 41 kez ve ara vermeden okumak kaidesiyle her hastalık ve darlıkta kurtulmaya vesile olmaktadır.

Kaynak: Diyanet