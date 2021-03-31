Asr Suresi Faziletleri nelerdir? Asr Suresi okumanın faydaları ve sırları

Asr suresi, Kuran'da yer alan 114 tane bölümden biridir.

Asr Suresi Faziletleri Nelerdir?

Asr suresi Kuran'da yer alan 114 bölümden birisidir. Ayetlerden meydana gelmektedir. Çeşitli faziletleri bulunmaktadır. Fazilet iyiye güzele yönlendiren iyi niyetli davranışlar demektedir. Asr suresinin faziletleri çeşitlendirilir.

Rivayetlere göre bunlar farklılık gösterir. Örnek olarak kim Asr süresi 70 defa tekraren okursa dertleri azalır ve biter. Kim Asr suresini her gün düzenli şekilde 7 defa okursa dertleri ve sıkıntılarının hepsi biter. Ateşli ve durumu ağır hastaya Asr suresi okunursa, hasta şifa bulur. Kim Asr suresini 41 defa suya ve özellikle de zemzem suyuna okursa öncelikli olarak şeker hastalığı olmak üzere birçok hastalığa şifa bulur.

Asr Suresi Okumanın Faydaları Nelerdir?

Her surenin okunması, insanın imanını güçlendirici etki yapmaktadır. Asr suresinin de bu faydası başta gelmektedir. Bunun yanında Kuran'ı Kerim okumak sünnet olduğu içinde insana ahiret hayatının daha güzel geçmesi için bir faydası vardır. Bunun yanında bu sureyi okumak birçok hastalığa şifa olmaktadır. Bu hastalıklar içerisinde özellikle şeker hastalığına faydası çoktur. Bu fayda eğer Asr suresi suya 41 defa okunursa ve bu da özellikle zemzem suyu ise şeker hastalığının iyileşmesi yönünde çok büyük fayda sağlar. Aynı zamanda insanların iç sıkıntısını giderir. Dertlerine derman olur ve sıkıntılarını gidermektedir.

Asr Suresi Sırları Nelerdir?

Her bir ayetin ve surenin çeşitli sırları yanı gizli özellikleri vardır. Hepsi insan hayatına farklı etkilerde bulunurlar. Ayrı ayrı özelliklere sahiptirler. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bize Kuran’ı ders vermiş. Onu okumayı, içindekilerle amel etmeyi emretmiştir. Hangi evde Kuran okunmazsa o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istilâ ederler. Asr suresini okumanın önemini en çok bu sözden anlarız. Bunun yanında Asr suresi hastalıkları giderici, insana şifa verici etki yapmaktadır. Bunun yanında dünyanın karmaşasının insanın içine verdiği sıkıntıyı giderir, iç rahatlamasını, ferahlamasını sağlar. Dertleri giderir. Bu tür faydalar Asr suresinin gizli sırlarıdır.

Asr Suresinin Türkçe Meali Nedir?

Kuran'da yer alan her surenin bir Türkçe karşılığı vardır. Bizler bu sayede sureden ne anlamamız ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu şekilde anlarız. Asr suresinin de bir Türkçe meali bulunmaktadır. Bu meali şu şekilde tanımlarız: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Asr Suresi Neden İndirilmiştir?

Her sure belli bir amaç doğrultusunda Allah tarafından indirilmiştir. Asr suresinin de indirilme sebepleri bulunmaktadır. Asr suresi Mekke’de nazil olup üç ayeti kerimeden ibarettir. Asr suresinde insanları ebedi kayıp ve yıkımdan kurtaracak yollar göstermektedir. Ashab-ı kiramın birbirleriyle karşılaştıkları vakit biri diğerine Asr suresini okumadan ve ardından selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilmektedir. Bunun aynı zamanda bir olay temeli vardır.

Hz. Ebubekir Müslüman olunca, Mekkeliler bunu hazmedemez ve Ebubekir'e atalarının dinini terk ediyorsun şeklinde çıkış yapmışlardır. Buna cevap olarak Hz. Ebubekir şu cevabı vermiştir: Ziyana uğramak hakkı kabul etmede değildir. Asıl zarar eden sizsiniz. Hiç görmeyen, işitmeyen, ihtiyaçlarınıza cevap veremeyen, dünyevî musibetleri gideremeyen, ahiret azabını önleyemeyen putlara tapıyorsunuz! Bu olay üzerine Cebrail as. Asr suresini getirmiştir.

Kaynak: Diyanet