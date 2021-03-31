Asr Suresi anlamı nedir? Asr Suresi konusu ve hakkında bilgi

Kur’an-ı Kerim’in 103. Suresi olan Asr, toplamda 3 ayeti kerimeden oluşmaktadır. Kısa sureler arasında olduğu için de birçok Müslüman tarafından ezbere bilinmektedir.

Asr Suresi Anlamı Nedir?

Mekke döneminde nüzul ettiğine inanılan Asr Suresi’nin “çağ, ikindi ve uzun zaman” gibi anlamları vardır. Sure adını, ilk ayette geçen asr sözcüğünden almaktadır. Bazı rivayetlerde Ashab-ı Kiram’ın din kardeşine her selam verdiğinde bu sureyi okuduğu bildirilmektedir.

Asr Suresi Konusu

Kur’an-ı Kerim’de, Müslümanların doğru yolu izlemeleri gerektiğini farklı ayetlerde tekrar edilir. Asr Suresi Kur’an’da geçen nasihatlerin ufak bir özeti gibidir. Bu bağlamda sure içerisinde kurtuluşun iman etmekten geçtiği bildirilir. İnsanlara da iyi işler yapmaları ve sabırdan şaşmamaları gerektiği konusunda birbirlerini uyarmaları gerektiği tembih edilir.

Asr Suresi Hakkında Bilgi

Asr Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir. Kendisinden önce İnşirah Suresi, sonrada da Adiyat Suresi nüzul etmiştir. Kur’an-ı Kerim sıralamasına göre 103 numarayı taşır. Yine Kur’an-ı Kerim sıralamasına göre Tekasür Suresi ile Hümeze Suresi arasında yer almaktadır. Asr Suresi, toplamda 3 ayetten ve 14 kelimeden oluşur. Suresin adıysa ilk ayette geçen “vel asr” kavramına dayanır. Sure asra yemin edilerek başlar.

Asr Suresi ezberde bulunduğu müddetçe akla gelen her anda okunabilir. Bu surenin okunması Allahü Teala’ya sığınmanın bir yoludur. Kişinin yaşadığı herhangi bir sıkıntı ve hastalığa karşı da bu sureyi okuyarak Allah’a dua etmesi tavsiye edilir.

Asr Suresi Okumanın Faziletleri

Hz. Muhammed’in hadisi şeriflerinde geçtiği üzere Asr Suresi, faziletleri bakımından oldukça kıymetli bir suredir. Bu bağlamda, Asr Suresi’ni 70 kez okuyanların tüm dertleri çare bulur. Bu sureyi okumaya devam eden kişinin çektiği sıkıntılar ve stres kaybolur. Allah’ın da izniyle ateşli hastalık geçiren kimseler şifaya kavuşur.

Asr Suresi’nin belirli bir sayıda zemzem suresine okunması da devam edilen bir iştir. Buna göre surenin 41 kez okunup zemzem suyuna üflenmesi durumunda türlü hastalıklara şifa olduğu bilinir. Asr Suresi’nin şifa olduğu bu hastalıkların başında da şeker hastalığı bulunur. Asr Suresi’nin tedavi umarak okunduğu diğer rahatsızlıklar ise iç hastalıklar şeklindedir. Asr Suresi’nin yazılarak bir yere konulması durumunda Allahü Teala o yeri felaketlere karşı korur. Bu süreyi her gün okuyan kimsenin de ahirette Ashab-ı Kiram ile birlikte olacağına inanılır.

Asr Suresi Sırları Nelerdir?

Asr Suresi’nin Hz. Ebubekir ile Mekkeli müşrikler arasında geçen bir konuşma üzerine indirildiği rivayet edilir. Buna göre Mekkeli putperestler, Hz. Ebubekir’in Müslüman olmasını kabul etmez ve yanlış yolda gittiğini söylerler. Onlara göre Hz. Ebubekir, atalarının yolundan ayrılmış ve onlara karşı gelmiş bir kimsedir ve zararın peşinden gitmektedir. Bunun üzerine Hz. Ebubekir Mekkelilere asıl zarara uğrayanların kendileri olduğunu, putların onlara hiçbir fayda vermeyeceğini ve ahiret azabını kendi elleriyle hazırladıklarını söyler. Bu olaydan sonra da Cebrail (a.s) Asr Suresi’ni iletilir.

Bir hadisi şerifte Asr Suresi ile alakalı, “Kim Asr Suresi’ni okursa, Alahü Teala onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.” (Envarut Tenzil) buyrulur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Asr Suresi, devamlı okuyan kişi için türlü faziletler ve faydalar barındırmaktadır.

Kaynak: Diyanet