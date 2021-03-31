Asr Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Asr suresi kısa surelerden olup Mekke'de indiği rivayet edilen bir suredir. Asr suresi toplam 3 ayeti kerimeden oluşmaktadır.

Asr Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Asr suresini sürekli olarak okumak isteyenlerin en çok merak ettiği konu abdestsiz okunur mu şeklindedir. Gün içinde tekrar tekrar okumak isteyenlerin ezberinde asr suresi varsa kolaylıkla okuyabilir. Bir kimse asr suresini hafızasından olmak şartı ile abdestsiz okuyabilir. Fakat abdestsiz halde Kuran'ı kerime bakarak veyahut elinde tutarak okuyamaz. Sure ezberden olmak koşulu ile abdestsiz de okunabilir.

Asr Suresi Adetliyken Okunur mu?

Bir kimse asr suresini adet hali içindeyken Kuran'ı kerim suresi niyetiyle okuyamaz. Fakat Allah'ı zikir amacı ile dua maksadıyla ezberinden okuyabilir. Kötülüklerden korunmak, şifa bulmak, zikir etmek amacıyla dilediği sureyi adetliyken dua niyetiyle okuyabilir. Ezberi yoksa Asr suresini Kur'an-ı Kerimi eline alarak ya da bakarak okuyamaz. Sadece bir dua niyetinde, zikir amacı ile ezberden okumasında ise sakınca yoktur.

Asr Suresinin Faziletleri

Asr suresi kısa surelerden olup oldukça faziletlidir. Gereksiz sıkıntı, vesvese ve stresten kurtulmak için okunması tavsiye edilir. Ateşli hastalıklarda okunması rivayet edilen bir suredir. İç hastalıklarında da sureyi okumak şifa getirmektedir. Özellikle hastalıklara şifa olarak okunduğu bilinmektedir. Felaketlerden kötülüklerden korunmak için okunmaktadır. Günahların affı için sık sık okunması faydalıdır. Sık sık okumayı adet haline getirenler har iki dünya da saadet sahibi olur. İçinde sırlar barındıran kısa bir suredir. Sık sık okumak her iki cihanı için şifa kaynağı olmaktadır.

Kaynak: Diyanet