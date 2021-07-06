Zelletül Karii Ne Demek Ve Namazı Bozar Mı?

Zelletül karii, namazda yapılmakta olan kıraat hatalarına verilen isimdir. Bu durumun namazı bozup bozmayacağı hakkında fakihler tarafından bir takım ölçüler belirlenmiştir.

Zelletül Karii Ne Demek?

Zelletül karii namazdaki kıraat hatalarıdır. Namaz içerisinde kasten ve bilerek mana değiştirilecek şekilde yanlış okunursa namaz bozulmaktadır. Hata ve yanılarak yapılan yanlış okumalar durumunda bazı ölçüler belirlenmiştir.

Zelletül Karii Hakkında Ölçüler

Namazda yapılan unutma ve hatalar sonucunda ortaya konulan ölçüler şu şekilde olmaktadır:

- Yapılan yanlışlık kelimelerin harekelerinde olursa, anlamda bir değişiklik olsa da namaz bozulmamaktadır.

- Yapılan yanlışlık durak yerinde olur ise; yani durulması gereken yerde geçilip geçilmesi gereken yerde durulursa, anlamında değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın namaz bozulmamaktadır.

- Okunması gereken harfin yerine başka bir harfin okunması durumunda ise meydana gelen yanlışlığın anlamı değiştirip değiştirmediğine bakılır. Eğer, bir harfin değişmesi durumunda kelimenin anlamı değişmez ve Kuran-ı Kerim'de de o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmamaktadır. Ancak, harfin değişmesi ile kelimenin anlamı bozulmaz ve bu kelimenin benzeri Kuran-ı Kerim'de yok ise, İmam Ebû Yûsuf’a göre namaz bozulmaz ancak İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre namaz bozulur görüşü bulunmaktadır.

Şayet harfin değişmesiyle hem anlam değişir hem de Kuran’da da benzeri bulunmazsa namaz bozulur. Namaz kılınırken az ya da çok sayıda ayet atlamakla namaz bozulmamaktadır. Ayrıca bir kimse kıraati, namazı bozacak derecede hatalı yapıyorsa ve geri dönüp hatasını düzeltiyorsa namazı caiz olmaktadır. (el Fetâva’l-Hindiyye, I, 87 vd.; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 393 - 396).

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı https://kurul.diyanet.gov.tr/