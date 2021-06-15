Yatsı namazının vakti bilinmesinin yanında vaktin ne zaman çıktığı ve ne zamana kadar yatsı namazının sünnetinin kılındığı sıklıkla merak edilen konular arasında bulunmaktadır.

Yatsı Namazının Sünneti Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Yatsı namazının diğer namazlardan farkı gün bitiminde kılınan ve genellikle uykudan evvel kılınan namazlardan olmasıdır. Diğer namazlarda kerahat vaktine dikkat edilmesinin yanında yatsı namazı içinde kerahat vakti bulunup bulunmayacağı bilinmesi gereken özelliklerdendir.

Yatsı namazının kılınışı verilen fıkhi hükümlere göre imsak vaktine kadar olan süre olmaktadır. Yatsı namazını kılmak isteyen kişi imsak vaktine kadar bu namazını kılabilmektedir. Örneğin uykusu ağır olan ve uyuya kalan kişi gecenin bir yarısı kalkıp imsak vakti girmeden evvel yatsı namazını eda edebilmektedir.

Fıkhi açıdan yatsı namazı vakti imsak zamanına kadar kılmak mümkün olmasının yanında yatsı ezanı okunduğu vakit veya kısa bir müddet sonra kılmak daha uygun bulunmaktadır. Bazı alimlere göre yatsı namazı gece yarısından evvel kılınması daha uygun görülmektedir. Bu şekilde gece yarısına bırakılmaması kişinin ihlasına ve hassas olmasına bağlı bırakılmaktadır.

Yatsı namazının sünneti kılındıktan sonra tamamını kılarak bir müddet sonra veya gece yarısı vitr namazını kılmak bazı alimlerce uygulanan ve tavsiye edilen bir yöntem olmaktadır. Böyle yapılmasının nedeni ise yatsı namazını vaktinde eda etmek ve vitr namazını daha geçe bırakmak suretiyle gece yarısı namaz kılmak gayesi olmaktadır.

Yatsı namazının sünneti imsak vaktine kadar kılınması genel fıkhi bilgiler arasında yer almaktadır. Yatsı namazının tamamı ve vitr namazı imsak vakti girene kadar kılınabilmektedir. Gece yarısını da süre içine alarak kazaya bırakmamak mümkün olmaktadır.