Yatsı namazının önemi ve faziletleri nedir? Yatsı namazı hakkında hadisler

Yatsı namazı 5 vakit namazlardan sonuncu olan namazdır. Yatsı namazı akşam saatlerinde kılınır. İslam dini için en önemli ibadetler arasında kuşkusuz namaz yer almaktadır. Yatsı namazının önemi hadislerle de belirtilmiştir.

Yatsı Namazının Önemi ve Faziletleri Nedir?

Yatsı namazı çok önemli bir namazdır. En uzun kılınan namazlar arasında yer almaktadır. İmsak vaktine kadar kılınabilecek bir namazdır. Bu namazı cemaat ile birlikte kılmak daha da önemlidir. Cemaat ile birlikte yatsı namazını kılmanın mükafatı daha fazladır. Yatsı namazının önemi hadislerle de belirtilmiştir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) "Eğer insanlar yatsı namazı ve sabah namazında ki faziletleri bilselerdi emekleyerek de olsa dahi mutlaka camiye giderler namazını kılarlardı" buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere yatsı namazının faziletleri ve önemi oldukça fazladır.

Hadislerle de aktarıldığına göre yatsı namazının fazileti cemaatle kılınan bir namazdır. Bundan dolayı yatsı namazını mutlaka cemaat ile birlikte kılmak Allah resulünün buyruğunu yerine getirmek olacaktır.

Yatsı Namazı Hakkında Hadisler

Yatsı namazı hakkında hem peygamber efendimizin birçok hadisi bulunmaktadır. İşte yatsı namazı ile ilgili bütün hadisler;

" Yatsı namazı vakti girince bu namazı cemaat ile birlikte toplu kılan kişi, gece yarısına kadar namaz kılmış sevabı alır."

- Hz. Muhammed (S.A.V)

"Münafık kimseler için sabah namazı ve yatsı namazından daha zahmetli gelen hiçbir namaz ibadeti yoktur. Eğer müminler bu namazın faziletlerini bilmiş olsalar idi, emekleyerek dahi olsa caminin yolunu tutar namazlarını kılarlar idi. "

- Hz. Muhammed (S.A.V)

" Yatsı namazını kılarken her kıldığı zaman yanıma gelince dört ve altı rekattta nafile kılardı. Bir gece ise aşırı bir şekilde yağmura tutulmuştur. Allah resulü ile birlikte bir post yaydık. Bu deliğe şuan da halen bakar gibiydim."

- İbn Hani Şureyh

" Kainatın yaratıcısı sizlere bir namaz ibadeti ihsan etti. Bu namaz ki sizler için bütün her şeyden daha hayırlıdır. O namaz ise vitir namazıdır. Onun için yatsı namazı ve fecrin doğuşu arasına bu namazı koydu. "

- Ebu Davut