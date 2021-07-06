Yatsı Namazından Sonra Uyumadan Önce Okunacak Dua, Sure Ve Ayetler

Yatsı namazını kıldıktan sonra uykudan önce abdestli olarak dua etmek ve geceyi dua ile bitirmek oldukça faziletli bir amel olmaktadır.

Yatsı Namazından Sonra Uyumadan Önce Okunan Dualar, Sure ve Ayetler

Yatsı Namazından sonra kılınması gereken kaza namazları kıldıktan sonra dua ve zikir yapmak oldukça faziletlidir. Özellikle namazdan sonra Ayetel Kürsi okumak ve zikir çekmek gerekmektedir. Yatsı namazını eda ettikten sonra abdestli olarak uykudan evvel 33 subhanallah, 33 elhamdülillah ve 34 kez Allahu Ekber demek kişinin dünya ve ahirette huzur ve mutluluk içinde yaşaması için faziletli bir zikirdir. Bu zikirde namaz tesbihin den farklı olarak Allahu Ekber zikri 34 kez okunmaktadır.

Yatsı namazının ardından Amenerrasılü ve Amentü duasını okumak imanla ölmek ve iman tazelemek için faziletlidir.

Yatsı namazının ardından Subhanallahi ve Bihamdihi zikrini çekerek uyumak da kişiyi tüm bela ve musibetlerden koruyan bir ameldir.

Uykudan önce özellikle Salavatı şerife okumak ve Yasin suresini okumak dileklerin gerçekleşmesine vesile olurken Tebareke suresini okumak ise öldükten sonra kabirde aydınlık olmasına fayda verdiği hadislerde bildirilmektedir.

Yatsı Namazından Sonra abdestli bir şekilde uyumadan önce dua okumak ve zikir yapmak faziletli olduğu gibi tövbe ve istiğfar okumak da faziletli olmaktadır.

Yatsı namazını eda eden kişi namazın ardından günahlarından tövbe ederek geçmişlerine dua etmesi faydalıdır.

Yatsı namazı sonrasında dua ve zikir sonrasında teeccüt namazı kılmak ve gece yarısını da ibadetle geçirmek faziletli olmaktadır. Yatsı namazından sonra uykudan önce yapılacak ameller arasında Esmaül hüsnada yer alan esmaları zikretmek de faziletlidir.

Abdestli bir şekilde esmaları zikretmek ve Allahın sevdiği zikirleri çekmek özellikle Kelimei Tevhid ve Kelimei tehlil okumak çok sevap olan ameller arasında bulunmaktadır.

Gece yarısı yapılan birçok ibadetin sevabı olduğu gibi namazdan sonra dua ederek zikir okumanın da bir çok sevabı bulunmaktadır.

Yatsı namazının ardından okunacak ayet ve dualar;

La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir okumak.

La İlahe illa hüvel hayyül gayyumu ve etübü ileyhi tövbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura.

La İlahe İllallah muhammeden resulullah.

Ya hayyu ya kayyum.

Ya hayyu ya kayyum ya bediussemavati vel ardi ya Zel celali vel ikram.

Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Allahu Ekber.

Subhanallahi Velhamdülillahi.

Subhanallahi ve Bihamdihi. Subhanallahil azim.

Rabbena Lekel Hamd.

Rabbenağfirli.

Estağfurullah estağfurullah estağfurullah el azim el Kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyül gayyumu ve etübü ileyhi tövbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. Veselüttevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehü hüvettevvaburrahiym.

Allahu Ekber.

Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ugdete fi lisani yefgahu kavli.

Allahu la ilahe illallah.

La İlahe İllallah.

Estağfurullah.

Bu zikirleri yanında Esmaül hüsnada yer tüm esmaları zikretmek çok faziletli olmaktadır. Bu zikirleri ve duaları her akşam çeşitlendirerek yapmak ve 21 Ayetel Kürsi okumak tavsiye edilmektedir. Her amelde olduğu gibi kişiye kolay olandan başlamak daha sonra zikirler de ilerlemek ve kalbende zikretmek faydalı olmaktadır. Böylelikle gece yarısı affa ve mağfirete uğramak için dua edilmiş olunmakta şayet ölüm gelirse zikirle ölmek nasip olmaktadır. Nitekim Kuranı Kerim'de "Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allahı tesbih edin. (Namaz kılın)

Kaynak: Diyanet

Göklerde ve yerde Hamd Ona mahsustur. Buyurularak duanın gün içine yayılmasının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte Kuran ve hadislerden anlaşıldığına göre gece seher vakti yapılan dualar daha makbuldür.

Kaynak: Diyanet (dua ve zikir)