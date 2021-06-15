Yatsı namazı ne zaman ve saat kaça kadar kılınır?

Namaz kılmak İslam dininin beş şartından bir tanesidir. Müslümanlara sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz farz kılınmıştır. Her namazın kılınması gereken zaman dilimleri bulunmaktadır. Bu namazlar içinden yatsı namazının da kılınması gereken bir zaman dilimi bulunmaktadır.

Yatsı Namazı Ne Zaman Kılınır?

Yatsı ezanının okunması ile namazını eda edemeyen Müslümanlar yatsı namazını saat kaça kadar kılabileceklerini merak etmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaya göre yatsı namazının kılma vakti akşam namazı vaktinin çıkması ile başlar. Bu vakit imsak vaktine kadar devam eder. İmsak vakti tan yerinin ağarmaya başlaması zamanına verilen bir isimdir. Belirtilen bu süre kapsamında yatsı namazı kılınabilir.

Yatsı namazının vaktin girdiği ilk zamanlarda kılınmasının faziletli olduğunu gören alimler gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de kılınmasının faziletli olduğunu belirten rivayetler bulunmaktadır. Bu kapsamda yatsı namazının kılınması için imsak vaktine kadar zaman verilmiştir.

Yatsı Namazı Saat Kaça Kadar Kılınır?

Yatsı namazı akşam vaktinden sonra yatsı ezanının okunması ile başlar ve takvimlerde imsak vakti denilen zamana kadar kılınabilir. İmsak vakti Ramazan aylarında oruca başlanan saattir. İmsak vakti, güneş vakti ile karıştırılmamalıdır. Güneş vakti, güneşin doğacağı zamanı işaret etmektedir. İmsak ise gecenin bittiğini ve sabah namazı vaktinin girmek üzere olduğunu bildiren bir vakittir. Son vakit olan yatsı namazının kılınma zamanı için bu hususlara dikkat edilmelidir.