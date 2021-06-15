Yatsı namazı farzında hangi sureler ve dualar okunur?

Yatsı namazının farzında okunacak sure ve duaları öğrenerek farz ibadeti hakkıyla yerine getirmek sevap bir ameldir. Allahın farz kıldığı bir ibadetin nasıl yapılacağını ve ayrıntılarını öğrenmek kişinin Allaha daha yakın olmasında ve duaları ile ibadetlerinin kabul edilmesinde yarar sağlamaktadır.

Yatsı Namazının Farzında Hangi Sureler ve Dualar Okunur?

Yatsı ilk sünneti kılındıktan sonra yatsı namazının farzına niyet edilerek namaza başlanılır. Yatsı namazı farzı kılınışı şöyledir;

Niyet edildikten sonra Allahu Ekber denilerek subhaneke okunur. Ardından besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur fatiha suresinden sonra Kuranı Kerimden en az üç ayet veya zammı sure okunur.

Allahu Ekber denilip rükuya gidilir. Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek Allahu Ekber denilip secdeye gidilir. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek Allahu Ekber denilip doğrularak oturulur. Sonra tekrar secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır. Yatsı namazının farzının ilk rekatı kılınmış olur. Daha sonra ayağa kalkılarak 2.rekata besmele çekilerek başlanır. Fatiha suresi okunduktan sonra zammı sure okunur ve Allahu Ekber denilip rükuya gidilir. Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur. Ettahiyyatü okunarak Allahu Ekber denilip 3.rekat için ayağa kalkılır.

3.rekatta besmeleden sonra Fatiha suresi okunduktan sonra rukuya varılır. Ve namaz aynı şekilde kılınır. 4.rekata başlarkende Fatiha suresi okunur ve zammı sure okunmadan namaz ilk iki rekattaki gibi kılınır. Son oturuşta ettahiyyatü salli bârik Rabbena atina ve Rabbenağfirli okunarak selam verilir. Yatsı namazının farzı bu sure ve dualar okunmaktadır.