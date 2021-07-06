Vatanı Asli, Vatanı İkamet Ve Vatan-I Sükna Nedir Ve Ne Demek?

Namaz ibadeti Müslümanın en temel vazifesidir. Namaz ile ilgili pek çok incelik bulunmaktadır. Bunları öğrenmek ve gerektiğinde bunlara uymak gerekir. Vatanı asli, vatanı ikamet ve vatan-ı sükna kavramları da bunlardandır.

Vatan Asli, Vatan İkamet ve Vatan-Sükna Nedir? Ne Demek?

Namaz, bir müminin ilk sorguya çekileceği vazifesidir. Hz. Muhammed ömrünün sonuna kadar namaz ibadetine devam etmiştir. Ayrıca geceler boyunca nafile namazlar kılarak da tüm Müslümanlara örnek olmuştur.

Allah, insanlara namaz kılmayı emretmiştir. Namaz hakkında Kuran'da çok sayıda ayet vardır. "Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar..." ( Bakara Suresi, 3. Ayet ), "...çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır..." ( Nisa Suresi, 103. Ayet ) Hz. Muhammed ise namaz için "gözümün nuru" ifadesini kullanmıştır. Namazın farzları ve sünnetleri vardır, namaz bunlar doğrultusunda yerine getirilmelidir.

Bazı mazeretler ve zorunluluk halleri sebebiyle bu farz ibadetinin yerine getirilmesinde kolaylık getirilmiştir. Bunlardan birisi müminin "yolcu olması" halidir.

Dinen yolcu veya seferi sayılabilmek için önce "yolcu" halinin saptanması gerekir. Dinen yolcu sayılabilmek için 2 temel kriter vardır. Bunlardan biri mekan diğeri de mesafedir. Bir kimsenin yolcu sayılabilmesi için bulunduğu yere "vatanı asli, vatanı- ikamet, vatan-ı sükna" denir.

Vatanı ikamet; kişinin yerleşmek gayesi ile olmaksızın 15 günden fazla kalmak üzere bulunduğu ve asli vatanından en az 90 km uzaklıktaki yerdir.

Vatan-ı sükna; kişinin 15 günden az bir süre kalmak niyetiyle bulunduğu, asli veya ikamet vatanından en az 90 km uzaklıktaki yerdir.

Vatan-asli; kişinin asli yerleşim yeri, ikameti olan yerdir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr./namaz/namaz-rehber

webdosya.diyanet.gov.tr./Namaz_İlmihali/NAMAZ