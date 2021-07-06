Vacip Namazların Kazası Olur Mu? Vacip Namazları Kaza Etmek Gerekir Mi?

Vacip namazların vakitlerinde kılınamadıklarında kaza edilmeleri gerekmektedir. Özellikle vitr namazı için vacip olduğu için vakti vaktine kaza etmek gerekmektedir.

Vacip Namazların Kazası Olur mu?

Kuran-ı Kerimde vaktinde kılınamayan namazların kazasıyla ilgili açık bir ifade bulunmamakta birlikte Hz Peygamber vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir.

Kaynak: Diyanet

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur; kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun kefareti ancak budur.

Kaynak: Diyanet

Farz namazlar için vaktinde kılınamadıklarında kaza edilmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde vacip namazlar da kaza edilmesi gereken namazlar içerisindedir. Sünnet namazlar ise vaktinde kılınamadıklarında kaza edilmesi gerekmeyen namazlardandır. Namaz konusunda en önemli olan vaktinde kılınan namaz olmaktadır. Kazaya bırakılan namazlar sadece yükümlülüklerden kurtulmaya vesile olmaktadır. Bununla beraber vaktinde kılınan namaz ise Allah katında değerli olduğu gibi sevap ve faziletleri açısından oldukça önemli olmaktadır.

Herhangi bir vaktin bilerek kazaya bırakılmaması gerektiği gibi vacip namazların da kazaya bırakılmaması gerekmektedir. Vacip konusu farzlardan sonra gelen ve yapılmadığı takdirde cezalandırılan bir amaledir. Farzlar ve vacip amellerin bu nedenle kaza edilmeleri gerekmektedir. Sünnet ameller ise hazreti peygamberin sünnetine ittiba etmek fırsatına nail olmak için yapılan ibadetlerdendir. Bu nedenler sünnet amellerde sevap alınırken yapılmadıklarında ceza uygulanmamaktadır.

Vacip Namazlara Kaza Etmek Gerekir mi?

Vacip namazlar için kaza edilmesi gerekmektedir. Özellikle vitr namazı kazaya bırakıldığında kaza edilmesi gereken bir vacip namazdır.

Kaynak: Diyanet

Vitir namazının kaza edilmesi de farz namazların kazaya bırakılan kısımları gibi hesaplanması gereken bir durumdur. Kişinin kazaya bıraktığı namazlarını sayı olabilmesi ve bu sayıya karşılık olarak kaza namazlarını eda etmesi gerekmektedir. Namaz ibadetinde kişinin sadece kendi ameli olduğu için namaz ibadetinin kazasını ailesi veya çevresi uygulanmamaktadır. Kişi sadece kendi kazaya bıraktığı namazlarını kendisi kılmakla yükümlüdür. Kazaya bırakılıp kılınmayan namazlar arasında farz ve vacip namazların hepsi aynı şekilde önemli olarak kılınması gerekmektedir.

​​​​​Vitr namazının kaza edilmesi için; Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip de kılmadığım vitr namazı kılmaya diyerek niyet edilebilmektedir.

Bir kimse kılamadığı yatsı namazlarının kazasını yaparken farzının kazasını kılarken vitir namazının kazasını da kılmakla yükümlü olmaktadır. Farz namazların kazası kadar vacip namaz olan vitir namazının kazası da mühim bir ibadettir.

İslami birçok kaynakta ve hadiste vitir namazının kaza edilmesi ile ilgili bilgi yer almaktadır. Vacip olarak kılınan namazlar içinde en bilinen namaz vitir namazıdır.

Kaynak: Diyanet