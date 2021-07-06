Tahiyyetü'l Mescid Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Tahiyyetül Mescid Namazının Niyeti Nasıl Edilir

Namazın çeşitleri bulunmaktadır. Namazın çeşitleri üç farklı kısımda incelenmektedir. Farz namazlar, vacip namazlar ve nafile namazlar olarak ifade edilebilir. Tahiyyetü'l mescid namazı da nafile namazlar içerisinde yer almakta olan bir namazdır. Tahiyye kelimesi selam anlamına gelmektedir. Tahiyyetü'l mescid namazı; kelime anlamı olarak mescidin selamlanması ve mescide saygı gösterilmesi gibi manalara gelmektedir. Mescide giren bir kişi herhangi bir farz namazına niyet ederse ayrıca tahiyyetü'l mescid namazı için niyet edilmesine gerek kalmaz.

Tahiyyetü'l Mescid Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Tahiyyetü'l mescid namazı kelime anlamı bakımından mescidi selamlamak ve mescide saygı göstermek gibi manalara gelse bile asıl anlamı farklılık göstermektedir. Tüm mal ve mülk yalnızca Allah'a aittir. Tahiyyetü'l mescid namazı ise mescidlerin sahibi olan Allah'a saygı göstermeyi ve Allah'ı yüceltmeyi ifade etmektedir. Bir Müslüman ister ibadet amacı ile ister ziyaret amacı ile isterse de başka bir amaçla mescide girerse iki rekat namaz kılması gerekmektedir.

Aynı gün içerisinde aynı mescide bir kaç defa girmesi gereken kişinin ise sadece tek bir sefer tahiyyetü'l mescid namazı kılması yeterli olacaktır. Tahiyyetü'l mescid namazı, mescide girince oturmadan önce kılınması gereken bir namazdır. Kişi mescide ilk girdiğinde öncelikli olarak iki rekat namaz kılması müstehaptır. Mescide namaz kılmak maksadı ile giren bir kişinin farz namazını veya herhangi bir başka namazı kılmaları durumda da tahiyyetü'l mescid namazı kılmalarına gerek olmamaktadır. Kılınan namaz tahiyyetü'l mescid namazı yeriine geçmektedir. Tahiyyetü'l mescid namazı iki rekat olarak kılınmaktadır. Ancak dört rekat olarak kılınması da mümkündür.

Tahiyyetül Mescid Namazının Niyeti Nasıl Edilir?

Tahiyyetü'l mescid namazı, bir mescide veya camiye ilk girildiği zaman kılınması gerekli olan bir namaz olarak ifade edilebilir. Mescide ister ziyaret amacı ile ister de namaz kılmak amacı ile girilsin, kişinin tahiyyetü'l mescid namazı kılması gerekir. Namaza niyet ederken de kişinin tahiyyetü'l mescid namazı kılmaya niyet etmesi gerekmektedir. Ancak mescide giren kişi bir farz namazını kılmak için niyet ederse ayrıca tahiyyetü'l mescid namazı kılmak için niyet etmesine gerek kalmamaktadır.

Tahiyyetü'l mescid namazı iki rekat sünnet olarak kılınmaktadır. Öncelikli olarak kişinin ''Niyet ettim Allah rızası için tahiyyetü'l mescid namazı kılmaya'' şeklinde niyet etmesi gerekmektedir. Sonrasında ise birinci rekat için tekbir getirilir. Hemen ardından sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Ardından Kuran'ı Kerim de bulunan bir sure okunur. Allahu ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç defa 'sübhane rabbiyel azim' denildikten sonra 'semiallahü limen hamideh' diyerek kalkılır. Ayaktayken 'rabbena lekel hamd' denilir ve secdeye gidilir. Secde de üç defa ' sübhane rabbiyel ala' denilir. Allahü ekber denilerek oturulur ve Allahü ekber denildikten sonra tekrar secdeye gidilir. Secde de üç defa ' sübhane rabbiyel ala' denilir ve birinci rekat tamamlanır.

İkinci rekat için ayağa kalkılır ve besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Arkasından Kuran'ı kerimde bulunan bir sure okunur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ara oturuş yapılır. Ardından secdeye gidilir. Ettehiyyatü, salli ve barik, rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir ve namaz tamamlanır.

Kaynak: Diyanet