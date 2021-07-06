Şükür Secdesi Nasıl Yapılır? Şükür Secdesi Ne Zaman Yapılır

Şükür secdesi, Müslüman olan insanların Allah'a karşı yapmış oldukları bir teşekkür etme şeklidir. Şükür secdesi fiilen ve söz ile Allah'a teşekkür etmek için secdeye varılarak yapılan bir eylem olmaktadır. Şükür secdesinde Allah'a hamd ve şükür ifade eden dualar yapılmaktadır.

Şükür Secdesi Nasıl Yapılır?

Şükür secdesi, bir nimete kavuştuktan veya bir musibetten kurtulduktan sonra Müslümanların şükürlerini dile getirmek amacıyla Allah'ın rızası için yapılan secde etme işi olarak ifade edilmektedir.

Hz. Muhammed'in (sav) herhangi bir şeye sevindiği zaman ya da sevinçli bir haber aldığı zaman Allah'a teşekkür etmek için şükür secdesi yaptığı rivayet edilmektedir. Şükür secdesinin abdest alarak yapılacağı konusunda herhangi bir hadis mevcut olmamaktadır. Şükür secdesini, din alanında uzman olan bazı kimseler namazla mukayese ederek abdestli olunarak yapılmasını gerekli görmektedirler.

Şükür secdesi şu şekilde yapılır: Şükür secdesini yapacak olan kişinin öncelikle kıbleye dönmesi gerekmektedir. Daha sonra kişinin tekbir alarak secdeye yönelmesi gerekmektedir. Secdede iken tesbihatta bulunulur. Tesbihattan sonra Allah'a hamd ve şükür edilip tekrar tekbir alınır ve ayağa kalkılır.

Şükür Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Şükür secdesi, bir Müslümanın istediği bir şeye kavuştuktan sonra Allah'a karşı yapmış olduğu bir şükretme işi olarak bilinmektedir. Şükür secdesinin, bir musibetten, bir beladan kurtulduktan sonra ya da mutlu olunan bir haber alındığında, kişinin istediği bir şeye kavuştuğunda kıbleye yönelerek yapıldığı belirtilmektedir. İnsanlar zor durumlardan kurtulduktan sonra ve mutlu olduklarında şükür secdesinde bulunabilmektedirler. Müslümanlar Allah'a şükür secdesinde bulunarak minnettarlıklarını göstermektedirler.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr