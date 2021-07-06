Setr-İ Avret Nedir? Erkek Ve Kadın İçin Setri Avret Konusu

Namaz ibadeti önemli olan bir ibadet olması ile beraber bazı şartları bulundurmaktadır. Namazın içinde yapılması gereken bazı farzlar bulunur ve bunlardan hiçbirinin eksik yapılmaması gerekir. Namazın aynı şekilde şartları da bulunur ve bu şartların da mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Setri avret namazın şartlarından biridir.

Setr-İ Avret Nedir?

Setri avret, İslam dininde örtmenin gerektiği yerlerin örtülmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir Müslüman kişinin namazının geçerli olabilmesi için, namaz kıldığı anda avret yerlerinin örtülmüş olması farzdır. Avret yerleri erkekler ve kadınlar için farklıdır. Bu nedenle erkek ve kadınlar farklı şekilde örtünürler.

Kişinin örtülmesi gereken yerlerinden herhangi birinin tümü veya dörtte birine denk gelecek bir kısmı, namazda bir rükün süresince açık olursa namaz bozulur. Bunlardan daha az miktarının açık olması halinde namaz bozulmaz. Fakat bir kişinin elinde olmayan şekilde, vücudunda avret yerlerinden bir kısım namazı bozacak kadar açılırsa ve kişi hemen o kısmı örterse kişinin namazı bozulmaz. Bir kişi vücut hatları görünecek kadar dar veya şeffaf olan bir elbise giyerse örtünme yeterince sağlanmaz.

Erkek ve Kadın İçin Setri Avret Konusu

Kadınlar ve erkekler için avret yerleri farklıdır. Kadınların avret yerleri; eller, ayaklar ve yüz dışında tüm vücuttur. Erkekler için avret yerleri ise; göbeğin üstü ve diz kapaklarının altı arasında kalan bölgedir. Hem kadınlar hem de erkekler bahsi geçen avret yerlerini örterek namaz kılmak zorundadırlar. Namazın şartlarından biri olan setri avret yerine getirilmesi zorunludur. Kadın ya da erkek herhangi bir Müslüman kişi avret bölgesini örtebilecek herhangi bir şey bulamaz ise, o kişi oturup ayaklarını kıbleye uzatarak, ima yolu ile namaz kılmalıdır.

Ergenlik çağına girmiş olan bir Müslüman kadının namaz kıldığı sırada avret yerlerini ve saçlarını örtmesi gerektiği Allah Resulü (sav)’in sevgili eşi Aişe annemizden rivayet edilmiş olan bir hadis ile sabittir. Peygamberimiz (s.a.s.), şöyle buyurmuştur: Allah, buluğ çağına ulaşmış kadının başörtüsüz namazını kabul etmez” (Ebu Dâvûd, Salât, 85). Ayrıca Peygamberimizin eşlerinin evlerinde başörtüsü ile namaz kıldıklarını (bk. Malik, “Salât”, 10), Peygamberimizin başı açık namaz kılan genç kızlara müdahale ettiğini ve buluğa eren kadınların başlarını örterek namazlarını kılmaları gerektiğini bildiren hadisler mevcuttur (bk. Ahmed, VI, 96, 236, 238; Tirmizî, Salât, 84; Ebu Dâvûd, Salât, 85). Tüm bilgiler Diyanet İşleri’nin resmi sitesinde yer alan Namaz İlmihali isimli kitaptan alınmıştır.

Kaynak: webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/assets/dosya/Namaz_ilmihali_2011(SON).pdf