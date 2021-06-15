Sabah namazı vakti kerahat vaktine ile arasında kısa bir zaman olduğu için daha çok dikkat edilmesi gereken ve vaktinin takip edilmesi gereken bir namaz olmaktadır.

Sabah Namazının Sünneti Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Sabah namazının vakti imsak vakti girmesi ile başlayan bir namaz olmaktadır. İmsak vakti girmesiyle sünneti kılınabilmektedir. Sabah namazı için imsak vakti girdikten sonra namaz kılınabilmesinin yanında sabah ezanını bekleyerek kılmak gerekmektedir. Sabah namazı güneş doğması ve kerahat vaktinin girmesinden itibaren kerahat vakti çıkana kadar kılınmamaktadır.

Sabah namazı güneş doğana kadar kılınması mümkün olan bir namazdır. Sabah namazının sünneti güneş doğana kadar kılınmalıdır. Sabah namazı diğer namazlardan farklı olarak güneş doğup kerahat vakti çıktıktan sonra öğle kerahat vakti arasında sünneti ile farzının beraber kılınabildiği bir namaz olmaktadır. Sabah namazı kazası bu vakitler arasında sünnet ve farzı beraber kılınabilen bir namazdır.

Sabah namazı sünneti hadislerde bildirilen ve kılınması çok sevap olan bir namaz olduğu için zamanında kılınması çok sevap olmaktadır. Sabah namazının sünnetinin farzı ile kaza edilmesi normal vakit namazı şeklinde değil sadece kaza namazı olarak bilinmektedir.

Sabah namazı vakitleri güneş doğana kadar kılınması gereken kerahat vakitlerinde de kılınmaması gereken namaz vakitleridir. Sabah namazı vakitlerinin geçirilmesi ile kılınan sabah namazı kazasının da bu şekilde kerahat vakitlerinde kılınmaması gerekmektedir. Özellikle imsak ve güneş zamanları takip edilerek sabah namazı vakti belirlenebilmektedir.