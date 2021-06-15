Çeşitli sebeplerle insanlar sabah namazını vaktinde eda edemeye bilmektedir. Durum böyle olunca pek çok insan için sabah namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır sorusunun yanıtı büyük önem kazanmakta ve bu soruya mümkün olan en doğru yanıtı bulabilmek adına internet üzerinde araştırma yapmaktadır.

Sabah Namazı Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır?

Sabah namazının farzını kılarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kerahat vakitlerine dikkat edilmesi olmaktadır. Sabah için, güneşin doğmasından sonra kerahat vakti girer ve bu süre ise 45 dakikalık bir zaman dilimidir. Kerahat vakitleri girdiğinde sadece sabah namazı kazası değil hiç bir namazın kılınmaması gerekir. Kerahat vakitleri ise; güneş doğduktan 45 dakika sonra ve güneş batmadan 45 dakika önceki vakitler olup bunun beraberinde güneşin tam tepede olduğu zaman da kerahat vakti olup bu süreçlerde hiç bir namaz kılınmaz.

Bu durumda sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu süre aralığında sabah namazı kazası sünneti ve farzı ile kaza edilerek kılınabilir. Bunun sebebi ise sabah namazının sünnetinin kazasının da farz hükmünde olmasıdır. Ancak bu sure aralığı içinde değil de başka bir zamanda aralığı içinde sabah namazı kazası kılınırsa sabah namazının sadece farzı kaza edilir.

Sabah Namazı Farzının Kazası Nasıl Kılınır?

Sabah namazının farzı kılmaya niyet edilirken "Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah namazının farzına" ya da "Allah rızası için son sabah namazımın farzının kılmaya niyet ettim." denir.

Sonrasında sabah namazının farzının kazasıda normal vakitte kılmış olduğumu namaz gibi 2 rekat farz olacak şekilde sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzının kazasının kılınmasındaki tek fark niyet edilme şeklidir. Namazı kılacak olan erkekler için kamet getirmek sünnettir, bu sebeple ikamet namazın sünnetidir vaktin değildir. Bundan dolayı sabah namazının farzının kazasında da kamet getirilmesi gerekmektedir.