Rüku Nedir Ve Nasıl Yapılır? Namazda Rüku Unutulursa Ne Yapılır

Her mümin namaz hakkında bilgi sahibi olmak ve namazın rekatlarını, secde ve rüku gibi tüm ayrıntılarını doğru bir biçimde eda etmekle yükümlüdür.

Rüku Nedir ve Nasıl Yapılır?

Allah Kuran'da pek çok ayette namaz konusunu anlatmış ve devamının zorunluluğunu vurgulamıştır. Günde 5 vakit namaz her Müslüman kadın ve erkek için farz kılınmıştır. Namaz kılmak kulun Allah'a şükrünün ifadesidir. Günde 5 kez dünya işlerini bırakıp Rabbi ile buluşmasıdır. Manevi kıymeti büyük olan namaz insanın Yaradan'a teslimiyetinin ifadesidir.

Kuran'da "Ey iman edenler. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin... Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir..." denilmektedir. Enam Suresi 72. Ayet ise şöyledir: "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun..." Bakara Suresi 238. Ayet:" Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın, huşu içinde Allah'ın huzurunda durun..." ( Diyanet İşleri Başkanlığı, webdosya.diyanet.gov.tr/namaz,s.9-12 )

Namazın kılınışında kıyam, secde ve rüku vardır. Rüku sözcük anlamı itibariyle "eğilmek, öne doğru eğilme" demektir. Namazda, elleri dizlere dayayarak öne doğru eğilerek yapılan harekettir. Rüku, namaz kılarken yapılması gereken hareketlerden bir tanesidir. Rüku hareketi şu şekilde yapılır:

Namaz kılan erkek ellerinin parmaklarını açarak dizlerinin üstüne koyar. Kadınlar parmaklarını açmazlar.

Sırt ve baş ve düz olarak tutulur. kollar ise dik vaziyettedir.

Öne doğru eğilirken de sırt ve baş hafif bir şekilde eğik olur.

Eğilince de rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel-azim" denir.

Doğrulunca ise "Semiallahü Limen Hamideh" sözü söylenir.

Bundan sonra tekbir getirilerek secdeye varılır.

Namazda Rüku Unutulursa Ne Yapılır?

Namaz kılarken hata yapılabilir, dalgınlıkla rüku unutulabilir. Bu hallerde sehiv secdesi yapılarak hatanın giderilmesi mümkün olur. Namaz esnasında meydana gelebilecek bazı eksikliklerin bu şekilde telafi edilebileceği bildirilmiştir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namazwebdosya.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi.html